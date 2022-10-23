Altın yumruk Buse Naz

Milli sporcumuz, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda finalde İrlandalı rakibini 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Buse Naz Çakıroğlu, ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıktı
Karadağ'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı. Milli sporcumuz, finalde karşılaştığı İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. KariyerindeOlimpiyat ikinciliği ve Dünyaşampiyonluğu da bulunan Buse NazÇakıroğlu, ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı. F.Bahçe'nin başarılı sporcusu, milli takım adınaturnuvada altın madalya alan tekboksörümüz oldu. Önceki gün mindere çıkan, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ile 81 kiloda Şennur Demir ise bronz madalya elde etmişti.