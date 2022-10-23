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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Altın yumruk Buse Naz

Altın yumruk Buse Naz

Milli sporcumuz, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda finalde İrlandalı rakibini 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Buse Naz Çakıroğlu, ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıktı

Karadağ'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı. Milli sporcumuz, finalde karşılaştığı İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Kariyerinde Olimpiyat ikinciliği ve Dünya şampiyonluğu da bulunan Buse Naz Çakıroğlu, ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı. F.Bahçe'nin başarılı sporcusu, milli takım adına turnuvada altın madalya alan tek boksörümüz oldu. Önceki gün mindere çıkan, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ile 81 kiloda Şennur Demir ise bronz madalya elde etmişti.

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Altın yumruk Buse Naz
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