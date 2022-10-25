VOLEYBOLDA son Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezonu medya günü ile açtı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki törene sarı-siyahlı takım tam kadro katılırken; efsane kaptan Melis Gürkaynak da forması salona asılarak onurlandırıldı.açıklarken, "Gabi karakteri, sporcu zihniyeti ve yeteneği ile bu takıma en iyi şekilde kaptanlık edebilecek çok özel bir yıldız" dedi. 8 numaralı formayı ise Paola Egonu giyecek.BERKAY TURANTÜRK Hava Yolları,misafir etti. Törende THY Yönetim Kuruluve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY GenelMüdürü Bilal Ekşi ve şirket yöneticileri, milli takım teknikekibini tebrik etti. Ayrıca sporculara ve teknik heyete aileleriylekullanabilecekleri 200 bin mil hediye edildi.ARJANTİN Premier Ligi'nin son haftası büyük bir trajedi ile kapandı ve Boca Juniors, ezeli rakibi River Plate sayesinde şampiyon oldu. Son haftaya 51 puanla lider giren Boca, 81'inci dakikada yediği golle sahasında Independiente ile 2-2 berabere kaldı ve gözler 50 puanla ikinci olan Racing Club'ın River Plate iley aptığı maça çevrildi. Racing, penaltı golüyle öne geçtiği maçın 80. dakikasında Borja'nın golüne engel olamasa daBoca Juniors ipi göğüsledi.sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı... Sarı-siyahlı kulüp, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ınaçıkladı. 40 yaşındaki hocanın önderliğinde İstanbulspor bu sezon 10 maça çıkarken, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı. Bu ayrılık, Sami Uğurlu (Kasımpaşa), Mustafa Dalcı (Ankaragücü) ve Serkan Özbalta'nın (Hatayspor) ardındanoldu. Bu arada sarısiyahlıların, daha önce de teknik adamlığını yapan Fatih Tekke ile görüştüğü öğrenildi.İSPANYA'DA düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 11 madalyayla yeni bir rekora imza attı. Milliler 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.Türkiye, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası tarihindeorganizasyonu geride bıraktı.