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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Spor turu

Spor turu
Son şampiyon sahaya indi
VOLEYBOLDA son Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezonu medya günü ile açtı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki törene sarı-siyahlı takım tam kadro katılırken; efsane kaptan Melis Gürkaynak da forması salona asılarak onurlandırıldı. Altyapı menajeri olarak çalışacak Gürkaynak, yeni sezondan itibaren VakıfBank'ın kaptanlık görevini Brezilyalı yıldız Gabi'ye teslim ettiğini açıklarken, "Gabi karakteri, sporcu zihniyeti ve yeteneği ile bu takıma en iyi şekilde kaptanlık edebilecek çok özel bir yıldız" dedi. 8 numaralı formayı ise Paola Egonu giyecek.
BERKAY TURAN

THY, DÜNYA ŞAMPİYONLARINA 200 BİN UÇUŞ MILİ HEDİYE ETTİ
TÜRK Hava Yolları, dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nı misafir etti. Törende THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve şirket yöneticileri, milli takım teknik ekibini tebrik etti. Ayrıca sporculara ve teknik heyete aileleriyle kullanabilecekleri 200 bin mil hediye edildi.

RIVER, RACING'I ÇELMELEDİ BOCA'YI ŞAMPİYON YAPTI
ARJANTİN Premier Ligi'nin son haftası büyük bir trajedi ile kapandı ve Boca Juniors, ezeli rakibi River Plate sayesinde şampiyon oldu. Son haftaya 51 puanla lider giren Boca, 81'inci dakikada yediği golle sahasında Independiente ile 2-2 berabere kaldı ve gözler 50 puanla ikinci olan Racing Club'ın River Plate iley aptığı maça çevrildi. Racing, penaltı golüyle öne geçtiği maçın 80. dakikasında Borja'nın golüne engel olamasa da 90'da kazandığı penaltıyla şampiyonluğa çok yaklaştı. Ancak bu atışın kaçması ve 90+5'te de River'ın 2-1 öne geçmesiyle Boca Juniors ipi göğüsledi.

İSTANBUL'DA KORKMAZ DÖNEMİ BİTTİ, LİSTE BAŞI FATİH TEKKE
GEÇTİĞİMİZ sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı... Sarı-siyahlı kulüp, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifa ederek kendi isteğiyle görevini bıraktığını açıkladı. 40 yaşındaki hocanın önderliğinde İstanbulspor bu sezon 10 maça çıkarken, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı. Bu ayrılık, Sami Uğurlu (Kasımpaşa), Mustafa Dalcı (Ankaragücü) ve Serkan Özbalta'nın (Hatayspor) ardından bu sezonki 4. veda oldu. Bu arada sarısiyahlıların, daha önce de teknik adamlığını yapan Fatih Tekke ile görüştüğü öğrenildi.

MİLLİ GÜREŞÇİLERİMİZDEN İSPANYA'DA TARİHİ BAŞARI
İSPANYA'DA düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 11 madalyayla yeni bir rekora imza attı. Milliler 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Ay-Yıldızlılar, toplamda 281 puan elde ederek, 386 puanı bulunan Japonya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde en çok puan topladığı ve en iyi derece elde ettiği organizasyonu geride bıraktı.

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