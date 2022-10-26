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Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:50

Aleyna Kaymaz halterde Avrupa şampiyonu oldu

İHA
Aleyna Kaymaz halterde Avrupa şampiyonu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz, Arnavutluk’ta gerçekleşen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu Antalya’da ailesi ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından coşkuyla karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü halter branşında yer alan Milli sporcu Aleyna Kaymaz, başarıları ile hem ülkemizin hem de Antalya'nın gururu oldu. Aleyna Kaymaz, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da gerçekleştirilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu. U-23 Bayanlar 87 kilo kategorisinde yarışan Aleyna Kaymaz 2 altın 1 gümüş madalya kazandı. Milli sporcu koparma müsabakasında 93 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, silkmede 121 kiloluk kaldırışı ve toplamda elde ettiği 214 kiloluk dereceyle iki altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Çiçeklerle karşılandı

Şampiyona sonrasında memleketi Antalya'ya dönen Aleyna Kaymaz, Antalya Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Aleyna Kaymaz, havaalanında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Özay, ailesi ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Aleyna Kaymaz, Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde karşılanırken, ailesi ile hasret giderdi. Arnavutluk'ta ülkemizin ve Antalya'nın gururu olan Aleyna Kaymaz, karşılama sırasında duygu dolu onlar yaşadı.

Hedef olimpiyatlar

Aleyna Kaymaz'ın hocası Ekrem Celil ise Aleyna'nın çok yetenekli bir sporcu olduğunu söyledi. Ekrem Celil, "Artık hedefimiz 2024 yılında yapılacak olimpiyatlara hazırlanmak. Sıkı bir hazırlık dönemi sonrasında olimpiyatlara giderek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

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Aleyna Kaymaz halterde Avrupa şampiyonu oldu
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