Haber hattı

Lig ekibi İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 3. kez'yi getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza attı" denildi. Bu arada İstanbulspor,oynanacağını kaydetti.Ligi'nde dün gece gol yağmuru yaşandı. H Grubu'nda Paris Saint- Germain, sahasında İsrail ekibi Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup ederkenMbappe de aynı şekilde 2 gol atıp, 2 asist yaparken diğer goller Neymar, Soler ve Goldberg'den (k.k.) geldi. Dünkü karşılaşmaların ardından son 16 turunu garantileyen takımlar şu şekilde: Real Madrid, Man. City, Napoli, B.Münih, B.Dortmund, Club Brugge, Chelsea, PSG, Benfica.United'da Cristiano Ronaldo krizi çözüme kavuştu. Kadro dışı bırakılan dünya yıldızı, son idmanda A Takım ile birlikte çalıştı. İngiliz basınına göre; Ronaldo ile menajer Erik ten Hag arasında bir görüşme gerçekleşti.Ronaldo'nun yarın Avrupa Ligi'nde oynanacak Sheriff maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.TFF'nin VARverdiği röportajda hayatının sonraki aşamasına hazır olduğunu belirterek tenisi bırakacağı sinyalini veren Serena Williams, henüz emekli olmadığını söyledi. 41 yaşındaki raket,diye konuştu. Kadınlar dünya eski 1 numarasının, kariyerinde 73 tekler zaferi bulunuyor.