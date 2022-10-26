Haber hattı

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Giriş Tarihi: 26.10.2022

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İstanbul'da 3. kez Fatih Tekke dönemi
SÜPER Lig ekibi İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 3. kez Fatih Tekke'yi getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza attı" denildi. Bu arada İstanbulspor, pazar günkü Fenerbahçe maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını kaydetti.

PSG'den gövde gösterisi
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde dün gece gol yağmuru yaşandı. H Grubu'nda Paris Saint- Germain, sahasında İsrail ekibi Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup ederken Lionel Messi 2 gol, 2 asistle gözlerin pasını sildi. Mbappe de aynı şekilde 2 gol atıp, 2 asist yaparken diğer goller Neymar, Soler ve Goldberg'den (k.k.) geldi. Dünkü karşılaşmaların ardından son 16 turunu garantileyen takımlar şu şekilde: Real Madrid, Man. City, Napoli, B.Münih, B.Dortmund, Club Brugge, Chelsea, PSG, Benfica.

Ronaldo ve Ten Hag krizinde buzlar eridi
MANCHESTER United'da Cristiano Ronaldo krizi çözüme kavuştu. Kadro dışı bırakılan dünya yıldızı, son idmanda A Takım ile birlikte çalıştı. İngiliz basınına göre; Ronaldo ile menajer Erik ten Hag arasında bir görüşme gerçekleşti. Hollandalı hoca, 37 yaşındaki oyuncusunu takımın önemli bir parçası olduğuna ikna etti. Ronaldo'nun yarın Avrupa Ligi'nde oynanacak Sheriff maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Serena Williams'tan TFF'nin VAR emeklilik açıklaması
AĞUSTOSTA verdiği röportajda hayatının sonraki aşamasına hazır olduğunu belirterek tenisi bırakacağı sinyalini veren Serena Williams, henüz emekli olmadığını söyledi. 41 yaşındaki raket, "Geri dönme ihtimalim çok yüksek. Emeklilik üzerine hâlâ düşünmedim" diye konuştu. Kadınlar dünya eski 1 numarasının, kariyerinde 73 tekler zaferi bulunuyor.

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