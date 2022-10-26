Haber hattı

İstanbul'da 3. kezFatih Tekke dönemi SÜPER Lig ekibi İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 3. kez Fatih Tekke'yi getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza attı" denildi. Bu arada İstanbulspor, pazar günkü Fenerbahçe maçınınAtatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını kaydetti.
PSG'den gövdegösterisi ŞAMPIYONLAR Ligi'nde dün gece gol yağmuru yaşandı. H Grubu'nda Paris Saint- Germain, sahasında İsrail ekibi Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup ederken Lionel Messi 2 gol,2 asistle gözlerin pasını sildi. Mbappe de aynı şekilde 2 gol atıp, 2 asist yaparken diğer goller Neymar, Soler ve Goldberg'den (k.k.) geldi. Dünkü karşılaşmaların ardından son 16 turunu garantileyen takımlar şu şekilde: Real Madrid, Man. City, Napoli, B.Münih, B.Dortmund, Club Brugge, Chelsea, PSG, Benfica.
Ronaldo ve Ten Hagkrizinde buzlar eridi MANCHESTER United'da Cristiano Ronaldo krizi çözüme kavuştu. Kadro dışı bırakılan dünya yıldızı, son idmanda A Takım ile birlikte çalıştı. İngiliz basınına göre; Ronaldo ile menajer Erik ten Hag arasında bir görüşme gerçekleşti. Hollandalı hoca, 37 yaşındakioyuncusunu takımın önemlibir parçası olduğuna ikna etti. Ronaldo'nun yarın Avrupa Ligi'nde oynanacak Sheriff maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Serena Williams'tanTFF'nin VAR emeklilik açıklaması AĞUSTOSTA verdiği röportajda hayatının sonraki aşamasına hazır olduğunu belirterek tenisi bırakacağı sinyalini veren Serena Williams, henüz emekli olmadığını söyledi. 41 yaşındaki raket, "Geridönme ihtimalim çokyüksek. Emeklilik üzerinehâlâ düşünmedim" diye konuştu. Kadınlar dünya eski 1 numarasının, kariyerinde 73 tekler zaferi bulunuyor.