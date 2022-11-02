Haber hattı

THY'nin hedefi 1 numara olmak
TÜRK Hava Yolları (THY) yönetimi, Misli. com Sultanlar Ligi ve Avrupa kupası maratonu öncesi voleybol takımıyla yemekte buluştu. THY'nin Yeşilköy'deki yönetimbinasında düzenlenen yemekte kısa birkonuşma yapan THY Yönetim Kuruluve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr.Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları nasıl kendi alanında 1 numara ise, sporda da 1 numara olmalıdır. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz" dedi. Takım kaptanı Şeyma Ercan, yemek sonunda Ahmet Bolat'a üzerinde tüm oyuncuların imzalarının bulunduğu voleybol topu verdi.
CEVDET ÖZDEMİR
Anadolu Efes'e yeni oyun kurucu
ANADOLU Efes, ABD'li oyun kurucu IsaiahTaylor'ı kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1,90 metreboyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşmeimzalandığı belirtildi. Isaiah Taylor, 2016Yaz Ligi'nde NBA takımlarından HoustonRockets'ın formasını giydi ve ilk sözleşmesiniRockets ile imzaladı. 2020-2021'de İsrail'denMaccabi Rishon Lezion'a transfer olan oyun kurucu,2021'in şubat ayında gittiği İspanyol ekibi UcamMurcia formasıyla geçen sezon 34 maçta 15,2 sayı, 2ribaunt ve 3,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Başkanın annesinden 10'ar bin TL
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, hafta sonu sahasında Fatsa Belediyespor'u 1-0 yendi. Kulüp başkanı Lütfü Kolçak'ın 82 yaşındaki annesi Sabriye Kolçak ise ilk kez maçı tribünden izleyerek takıma destek verdi. Karşılaşma sonunda soyunma odasına giden Sabriye Kolçak, 3 puan için kutladığı futbolculara 10'ar bin TL prim vereceğini açıkladı. Başkan Kolçak, annesinin takıma uğurlu geldiğini belirterek, "Annemligde aldığımız kötü sonuçlaraçok üzülüyordu. Sonundakazanınca çok mutlu oldu. Maçsonunda galibiyet primi olarak10'ar bin lira vermemi istedi. Bende onu kırmadım" dedi.
Milwaukee Bucks 6'da 6 yaptı
NBA'DE Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, seyircisi önünde Detroit Pistons'ı 110-108 yenerek 6'da 6 yaptı. Bucks'ı galibiyete 31 sayı, 7 ribauntla oynayan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 10 asist, 7 ribauntla "double double" yapan Jrue Holiday ve 24 sayı, 9 ribaunt üreten Brook Lopez taşıdı. Los Angeles Clippers ise Houston Rockets'ı Paul George'un bitime 6.2 saniye kala attığı basketle 95-93 yendi. Clippers'ın all-star oyuncusu George, 35 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 6 top çalmayla şov yaptı. Rockets'ta Alperen Şengün 14 sayı, 9 ribaunt, 3 asist ile oynadı.