Haber hattı

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Giriş Tarihi: 2.11.2022

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THY'nin hedefi 1 numara olmak
TÜRK Hava Yolları (THY) yönetimi, Misli. com Sultanlar Ligi ve Avrupa kupası maratonu öncesi voleybol takımıyla yemekte buluştu. THY'nin Yeşilköy'deki yönetim binasında düzenlenen yemekte kısa bir konuşma yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları nasıl kendi alanında 1 numara ise, sporda da 1 numara olmalıdır. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz" dedi. Takım kaptanı Şeyma Ercan, yemek sonunda Ahmet Bolat'a üzerinde tüm oyuncuların imzalarının bulunduğu voleybol topu verdi.
CEVDET ÖZDEMİR

Anadolu Efes'e yeni oyun kurucu
ANADOLU Efes, ABD'li oyun kurucu Isaiah Taylor'ı kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1,90 metre boyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Isaiah Taylor, 2016 Yaz Ligi'nde NBA takımlarından Houston Rockets'ın formasını giydi ve ilk sözleşmesini Rockets ile imzaladı. 2020-2021'de İsrail'den Maccabi Rishon Lezion'a transfer olan oyun kurucu, 2021'in şubat ayında gittiği İspanyol ekibi Ucam Murcia formasıyla geçen sezon 34 maçta 15,2 sayı, 2 ribaunt ve 3,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Başkanın annesinden 10'ar bin TL
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, hafta sonu sahasında Fatsa Belediyespor'u 1-0 yendi. Kulüp başkanı Lütfü Kolçak'ın 82 yaşındaki annesi Sabriye Kolçak ise ilk kez maçı tribünden izleyerek takıma destek verdi. Karşılaşma sonunda soyunma odasına giden Sabriye Kolçak, 3 puan için kutladığı futbolculara 10'ar bin TL prim vereceğini açıkladı. Başkan Kolçak, annesinin takıma uğurlu geldiğini belirterek, "Annem ligde aldığımız kötü sonuçlara çok üzülüyordu. Sonunda kazanınca çok mutlu oldu. Maç sonunda galibiyet primi olarak 10'ar bin lira vermemi istedi. Ben de onu kırmadım" dedi.

Milwaukee Bucks 6'da 6 yaptı
NBA'DE Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, seyircisi önünde Detroit Pistons'ı 110-108 yenerek 6'da 6 yaptı. Bucks'ı galibiyete 31 sayı, 7 ribauntla oynayan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 10 asist, 7 ribauntla "double double" yapan Jrue Holiday ve 24 sayı, 9 ribaunt üreten Brook Lopez taşıdı. Los Angeles Clippers ise Houston Rockets'ı Paul George'un bitime 6.2 saniye kala attığı basketle 95-93 yendi. Clippers'ın all-star oyuncusu George, 35 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 6 top çalmayla şov yaptı. Rockets'ta Alperen Şengün 14 sayı, 9 ribaunt, 3 asist ile oynadı.

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