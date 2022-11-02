Haber hattı

TÜRK Hava Yolları (THY) yönetimi, Misli. com Sultanlar Ligi ve Avrupa kupası maratonu öncesi voleybol takımıyla yemekte buluştu., "Türk Hava Yolları nasıl kendi alanında 1 numara ise, sporda da 1 numara olmalıdır. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz" dedi. Takım kaptanı Şeyma Ercan, yemek sonunda Ahmet Bolat'a üzerinde tüm oyuncuların imzalarının bulunduğu voleybol topu verdi.CEVDET ÖZDEMİRANADOLU Efes, ABD'li oyun kurucu'ı kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1,90 metreboyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşmeimzalandığı belirtildi.2020-2021'de İsrail'denMaccabi Rishon Lezion'a transfer olan oyun kurucu,2021'in şubat ayında gittiği İspanyol ekibi UcamMurcia formasıyla geçen sezon 34 maçta 15,2 sayı, 2ribaunt ve 3,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, hafta sonu sahasında Fatsa Belediyespor'u 1-0 yendi. Kulüp başkanı Lütfü Kolçak'ın 82 yaşındaki annesi Sabriye Kolçak ise ilk kez maçı tribünden izleyerek takıma destek verdi. Karşılaşma sonunda soyunma odasına giden Sabriye Kolçak, 3 puan için kutladığı futbolculara 10'ar bin TL prim vereceğini açıkladı. Başkan Kolçak, annesinin takıma uğurlu geldiğini belirterek,dedi.NBA'DE Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, seyircisi önünde Detroit Pistons'ıyenerek 6'da 6 yaptı. Bucks'ı galibiyete 31 sayı, 7 ribauntla oynayan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 10 asist, 7 ribauntla "double double" yapan Jrue Holiday ve 24 sayı, 9 ribaunt üreten Brook Lopez taşıdı. Los Angeles Clippers ise Houston Rockets'ı Paul George'un bitime 6.2 saniye kala attığı basketle 95-93 yendi. Clippers'ın all-star oyuncusu George, 35 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 6 top çalmayla şov yaptı. Rockets'ta14 sayı, 9 ribaunt, 3 asist ile oynadı.