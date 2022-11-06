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Giriş Tarihi: 6.11.2022 10:47

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu'nun startını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu’nun startını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu'nun startını verdi. Sporcular 1,9 kilometre yüzüp, 90 kilometre pedal çevirip, 21 kilometre koşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu'nun startını verdi.

Bakan Kasapoğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışları öncesi yaptığı açıklamada, Ironman Triatlonu'na katılan sporcuları Türkiye'de görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, katılımcılara başarılar diledi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 112,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten başlayarak EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirecek. Yarışlar, The Land of Legends içindeki koşu etabıyla sona erecek.

Organizasyonda, 85 ülkeden yaklaşık bin 900'ü aşkın sporcu mücadele ediyor.

Sporcular 1,9 kilometre yüzüp, 90 kilometre pedal çevirip, 21 kilometre koşacak.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu'nun startını verdi
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