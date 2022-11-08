Haber turu

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Giriş Tarihi: 8.11.2022

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ALEX TELLES'İ AĞLATTILAR!
BIR dönem G.Saray'da da forma giyen 29 yaşındaki sol bek Alex Telles, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçildiğini öğrendiğinde eşiyle beraber duygusal anlar yaşayan başarılı futbolcu, mutluluk gözyaşları döktüğü görüldü. Bu sezon Sevilla'da kiralık oynayan Telles, daha önce 8 kez milli formayı giymişti.

ADANA DEMIR DZYUBA'YI YOLLADI
SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Rus futbolcu Artem Dzyuba ile yollarını ayırdı. Mavi Şimşekler'de biri Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki Rus futbolcu, bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti.

LIVERPOOL IÇIN TEKLIF TOPLANIYOR
PREMİER Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool el değiştirebilir... Kırmızı-beyazlı kulübün hisselerine sahip olan Amerika merkezli Fenway Sports Group'tan yapılan açıklamada, "Bir süredir Liverpool'a hissedar olmak isteyenlerden teklifler alıyoruz. Doğru koşullarda, Liverpool'un menfaatleri için yeni hissedarlarla işbirliği yapmayı düşünebiliriz" denildi.

SÜPER MARİO YINE ORTALIĞI KARIŞTIRDI
GEÇEN sezon Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, yine olaylarıyla konuşuluyor. İsviçre takımlarından Sion'da oynayan ve taraftarlara el hareketi yaptığı için federasyondan 1 maç ceza alan, İtalyan ekibinin de kadro dışı bıraktığı 32 yaşındaki İtalyan forvet, "İsviçre Futbol Federasyonu, benim gibi oyuncular adaletsizliğin, yolsuzluğun ve iş görmezliğin olduğu böyle bir ligde oynamaktan gurur duymuyor. Tüm dünya bu ligin nasıl utanç verici olduğunu görmeli" dedi.

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