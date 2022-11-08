Haber turu

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Rus futbolcu Artem Dzyuba ile yollarını ayırdı. Mavi Şimşekler'de biriforma giyen 33 yaşındaki Rus futbolcu, bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti.sezon Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, yine olaylarıyla konuşuluyor. İsviçre takımlarından Sion'da oynayan vefederasyondan 1 maç ceza alan, İtalyan ekibinin de kadro dışı bıraktığı 32 yaşındaki İtalyan forvet, "İsviçre Futbol Federasyonu, benim gibi oyuncular adaletsizliğin, yolsuzluğun ve iş görmezliğin olduğu böyle bir ligde oynamaktan gurur duymuyor.dedi.