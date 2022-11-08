Haber turu

ALEX TELLES'İ AĞLATTILAR!
BIR dönem G.Saray'da da formagiyen 29 yaşındaki sol bek AlexTelles, sosyal medyadan yaptığıpaylaşımla gündeme oturdu.Brezilya Milli Takımı'nın DünyaKupası kadrosuna seçildiğiniöğrendiğinde eşiyle beraber duygusalanlar yaşayan başarılı futbolcu,mutluluk gözyaşları döktüğügörüldü. Bu sezon Sevilla'dakiralık oynayan Telles, daha önce8 kez milli formayı giymişti.
ADANA DEMIR DZYUBA'YI YOLLADI SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Rus futbolcu Artem Dzyuba ile yollarını ayırdı. Mavi Şimşekler'de biri ZiraatTürkiye Kupası'nda olmak üzere5 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki Rus futbolcu, bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti.
LIVERPOOL IÇIN TEKLIF TOPLANIYOR
PREMİER Lig'in köklü kulüplerindenLiverpool el değiştirebilir...Kırmızı-beyazlı kulübünhisselerine sahip olan Amerikamerkezli Fenway SportsGroup'tan yapılan açıklamada,"Bir süredir Liverpool'a hissedarolmak isteyenlerden teklifleralıyoruz. Doğru koşullarda,Liverpool'un menfaatleri içinyeni hissedarlarla işbirliği yapmayıdüşünebiliriz" denildi.
SÜPER MARİO YINE ORTALIĞI KARIŞTIRDI
GEÇEN sezon Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, yine olaylarıyla konuşuluyor. İsviçre takımlarından Sion'da oynayan ve taraftarlara el hareketi yaptığıiçin federasyondan 1 maç ceza alan, İtalyan ekibinin de kadro dışı bıraktığı 32 yaşındaki İtalyan forvet, "İsviçre Futbol Federasyonu, benim gibi oyuncular adaletsizliğin, yolsuzluğun ve iş görmezliğin olduğu böyle bir ligde oynamaktan gurur duymuyor. Tüm dünya bu ligin nasıl utançverici olduğunu görmeli" dedi.