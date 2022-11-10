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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Köylere kadar tesis yaptık

SUAT UMURHAN
Köylere kadar tesis yaptık

Türkiye artık lider bir ülke. Birçok alanda iddialıyız. Biz bu iddiamızı sporda da gerçek kılıyoruz. Hem hedeflerimize ulaşıyoruz hem yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Futbolu tabana yayabilmek için 5 binden fazla mahalle bazlı futbol alanı inşa ettik. Köylere kadar tesis yaptık. Ülkemizde önemli bir futbol DNA'sı var. Bunu kullanmalıyız

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu&Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda bir devrim gerçekleştirdiklerini söyledi. Sözlerine Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ederek başlayan Bakan Kasapoğlu, tüm branşlarda her bir başarıya en iddialı biçimde koştuğumuz bir süreçten geçtiğimizi vurguladı.

MİLLİ SPORCU BURSU BİR DEVRİM
Türkiye'deki spor altyapısının son 21 yıldaki gelişimine dikkat çeken Spor Bakanı'nın sözlerinden satır başları şöyle:
ADETA bir devrimi gerçekleştirdik. Altyapı sayesinde sporcu profilimizi pek çok branşta artıran bir performans ortaya koyduk. Sportif yetenekleri keşfetme projemiz ile 6 milyondan fazla çocuğumuzun ölçümlerini gerçekleştirdik. Milli sporcu bursumuz var. Başarılı sporcularımız üniversitelerde %100 burslu okuyacak. Artık 'eğitim mi, spor mu' ikilemini son bulacak. 12 MİLYON LİSANSLI SPORCU VAR



YÜZME en temel branşlardan biri. Türkiye'nin 21 yıldaki spor devriminin en önemli unsuru tesis ve altyapı. Statlardan salonlara, kortlardan havuzlara kadar tesis yaptık. Son 3 yılda pandemiye rağmen 5 milyon kişiye yüzme öğrettik. 2002 yılındaki 300 bin bile olmayan lisanslı sporcu sayımız şu an 12 milyon.
TÜRKIYE artık lider ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıktan eğitime, eğitimden altyapıya, ulaştırmaya, ekonomiye her alanda iddiası var. Ve iddiamızı sporda da gençlik yatırımında da hep en yukarılara koyduğumuz gibi bir yandan da bu iddialarımızı gerçek kılıyoruz. Hem hedeflerimize ulaşıyoruz hem yeni hedeflerle yola devam ediyoruz. ARTIK HER BRANŞTA İDDİALIYIZ
SON dört yılda biliyorsunuz bir pandemi süreci geçirdik. 20 bine yakın madalyamız var. Eskiden Türkiye sadece birkaç branşta iddiası olan bir ülkeydi. Artık her branşta iddialıyız.
FUTBOLU tabana yayabilmek için 5 binden fazla mahalle bazlı futbol alanı inşa ettik. Köylere kadar tesis yaptık. Ülkemizde çok önemli bir futbol DNA'sı var. Bu potansiyeli en güçlü şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

UZMAN: YALNIZCA SPORTIF BAŞARI YETMEZ
UFEF'IN açılış konuşmasını yapan SABAH ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, futbolun evrenselliğine dikkat çekerek, "Futbol kulüpleri yalnızca sportif başarı ile değil aynı zamanda gelecek için yaptıkları yatırımlarla rekabet etmektedirler. Bu nedenle yapılan bu forum büyük önem taşıyor" dedi. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ise, "Turkuvaz Medya olarak sporun ve sporcuların daima yanında olduk" ifadelerini kullandı.




GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu&Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Spor Toto, İddaa, Pierre Cardin, Aydınlı, Polo Assn, Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Bankası, Bitexen, Koza ve KARGOMsende sponsorluğunda gerçekleşti.

KAHRAMANLARA ÖZEL KUTLAMA
Konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir plaket takdim edilirken, Kasapoğlu da 'Fotomaç- Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü'ne layık görülen Ampute Milli Takımı'nın ödülünü verdi. Bakan, Dünya Şampiyonu olan Ay-Yıldızlı ekibi, "Bize büyük gurur yaşattılar. Onları başarılarından dolayı özel olarak tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.




BAKAN KASAPOĞLU'NA PLAKET
SABAH ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ile Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Bakan Kasapoğlu'na plaket takdim etti.

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