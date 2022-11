Köylere kadar tesis yaptık

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu&Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda bir devrim gerçekleştirdiklerini söyledi.tüm branşlarda her bir başarıya en iddialı biçimde koştuğumuz bir süreçten geçtiğimizi vurguladı.bir devrimi gerçekleştirdik.Altyapı sayesinde sporcu profilimizi pekçok branşta artıran bir performans ortayakoyduk. Sportif yetenekleri keşfetme projemizile 6 milyondan fazla çocuğumuzunölçümlerini gerçekleştirdik. Milli sporcubursumuz var. Başarılı sporcularımız üniversitelerde%100 burslu okuyacak. Artık'eğitim mi, spor mu' ikilemini son bulacak.12 MİLYON LİSANSLI SPORCU VARen temel branşlardan biri.Türkiye'nin 21 yıldaki spor devriminin enönemli unsuru tesis ve altyapı. Statlardansalonlara, kortlardan havuzlara kadar tesisyaptık.2002 yılındaki300 bin bile olmayan lisanslı sporcusayımız şu an 12 milyon.artık lider ülke.Ve iddiamızı sporda da gençlik yatırımındada hep en yukarılara koyduğumuz gibibir yandan da bu iddialarımızı gerçek kılıyoruz.Hem hedeflerimize ulaşıyoruz hemyeni hedeflerle yola devam ediyoruz.ARTIK HER BRANŞTA İDDİALIYIZdört yılda biliyorsunuz birpandemi süreci geçirdik. 20 bine yakınmadalyamız var.tabana yayabilmekiçin 5 binden fazla mahalle bazlı futbolalanı inşa ettik.UFEF'IN açılış konuşmasını yapanve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve ReklamGenel Müdürü Ceyda Uzman, futbolun evrenselliğinedikkat çekerek,dedi. Turkuvaz DergiGrubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcraKurulu Üyesiise, "TurkuvazMedya olarak sporun ve sporcuların daimayanında olduk" ifadelerini kullandı.Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu&Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Spor Toto, İddaa, Pierre Cardin, Aydınlı, Polo Assn, Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Bankası, Bitexen, Koza ve KARGOMsende sponsorluğunda gerçekleşti.Konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir plaket takdim edilirken, Kasapoğlu da 'Fotomaç- Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü'ne layık görülen Ampute Milli Takımı'nın ödülünü verdi. Bakan, Dünya Şampiyonu olan Ay-Yıldızlı ekibi, "Bize büyük gurur yaşattılar. Onları başarılarından dolayı özel olarak tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.SABAH ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ile Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Bakan Kasapoğlu'na plaket takdim etti.