Türkiye artık lider bir ülke. Birçok alanda iddialıyız. Biz bu iddiamızı sporda da gerçek kılıyoruz. Hem hedeflerimize ulaşıyoruz hem yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Futbolu tabana yayabilmek için 5 binden fazla mahalle bazlı futbol alanı inşa ettik. Köylere kadar tesis yaptık. Ülkemizde önemli bir futbol DNA'sı var. Bunu kullanmalıyız
Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu&Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda bir devrim gerçekleştirdiklerini söyledi. Sözlerine Turkuvaz MedyaGrubu'na teşekkür ederek başlayanBakan Kasapoğlu, tüm branşlarda her bir başarıya en iddialı biçimde koştuğumuz bir süreçten geçtiğimizi vurguladı.
MİLLİ SPORCU BURSU BİR DEVRİM
Türkiye'deki spor altyapısının son 21yıldaki gelişimine dikkat çeken Spor Bakanı'nınsözlerinden satır başları şöyle: ADETA bir devrimi gerçekleştirdik.Altyapı sayesinde sporcu profilimizi pekçok branşta artıran bir performans ortayakoyduk. Sportif yetenekleri keşfetme projemizile 6 milyondan fazla çocuğumuzunölçümlerini gerçekleştirdik. Milli sporcubursumuz var. Başarılı sporcularımız üniversitelerde%100 burslu okuyacak. Artık'eğitim mi, spor mu' ikilemini son bulacak.12 MİLYON LİSANSLI SPORCU VAR
YÜZME en temel branşlardan biri.Türkiye'nin 21 yıldaki spor devriminin enönemli unsuru tesis ve altyapı. Statlardansalonlara, kortlardan havuzlara kadar tesisyaptık. Son 3 yılda pandemiye rağmen 5milyon kişiye yüzme öğrettik. 2002 yılındaki300 bin bile olmayan lisanslı sporcusayımız şu an 12 milyon. TÜRKIYE artık lider ülke. SayınCumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıktaneğitime, eğitimden altyapıya, ulaştırmaya,ekonomiye her alanda iddiası var.Ve iddiamızı sporda da gençlik yatırımındada hep en yukarılara koyduğumuz gibibir yandan da bu iddialarımızı gerçek kılıyoruz.Hem hedeflerimize ulaşıyoruz hemyeni hedeflerle yola devam ediyoruz.ARTIK HER BRANŞTA İDDİALIYIZ SON dört yılda biliyorsunuz birpandemi süreci geçirdik. 20 bine yakınmadalyamız var. Eskiden Türkiye sadecebirkaç branşta iddiası olan bir ülkeydi.Artık her branşta iddialıyız. FUTBOLU tabana yayabilmekiçin 5 binden fazla mahalle bazlı futbolalanı inşa ettik. Köylere kadar tesis yaptık.Ülkemizde çok önemli bir futbolDNA'sı var. Bu potansiyeli en güçlü şekildekullanmaya devam edeceğiz.
UZMAN: YALNIZCA SPORTIF BAŞARI YETMEZ
UFEF'IN açılış konuşmasını yapan SABAHve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve ReklamGenel Müdürü Ceyda Uzman, futbolun evrenselliğinedikkat çekerek, "Futbol kulüpleriyalnızca sportif başarı ile değil aynı zamandagelecek için yaptıkları yatırımlarla rekabetetmektedirler. Bu nedenle yapılan bu forumbüyük önem taşıyor" dedi. Turkuvaz DergiGrubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcraKurulu Üyesi Yasemin Gebeş ise, "TurkuvazMedya olarak sporun ve sporcuların daimayanında olduk" ifadelerini kullandı.
GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu&Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Spor Toto, İddaa, Pierre Cardin, Aydınlı, Polo Assn, Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Bankası, Bitexen, Koza ve KARGOMsende sponsorluğunda gerçekleşti.
KAHRAMANLARA ÖZEL KUTLAMA
Konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir plaket takdim edilirken, Kasapoğlu da 'Fotomaç- Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü'ne layık görülen Ampute Milli Takımı'nın ödülünü verdi. Bakan, Dünya Şampiyonu olan Ay-Yıldızlı ekibi, "Bize büyük gurur yaşattılar. Onları başarılarından dolayı özel olarak tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.
BAKAN KASAPOĞLU'NA PLAKET
SABAH ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ile Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Bakan Kasapoğlu'na plaket takdim etti.