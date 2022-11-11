Top toplayıcıya8 günlük ceza
GALATASARAY-Beşiktaş derbisinde top toplayıcılık yapan sarı-kırmızılı takımınU16 futbolcusu MertEfe Batmaz'ın cezası belli oldu. PFDK, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle sevk edilen Batmaz'a, 8 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 6 Kasım'da G.Saray'ın U16'daSarıyerspor ile oynadığımaçta forma giyemeyengenç futbolcu, pazar günküBayrampaşa karşılaşmasındada sahadaki yerini alamayacak. Mert Efe Batmaz, derbide Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl'e topu vermemiş, Bingöl de top toplayıcıyı itince bu olay gündeme oturmuştu.
F.Bahçe Beko güldüAnadolu Efes üzüldü
THY EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 93-79 mağlup ederek Barcelona yenilgisini unutturdu. Sarılacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçın ilk çeyreğini 24-23 önde bitirirken soyunma odasına42-41 galip gitti. Farkı açan Kanarya, son periyoduna 66-57'lik avantajla girdiği mücadeleyi 93-79 kazandı. Mothey 23 sayıylaen skorer isim olurken,Melih Mahmutoğluda EuroLeague kariyerininen çok sayı attığı(20) karşılaşmasını oynadı. Anadolu Efes ise deplasmanda Real Madrid'e94-85 kaybederek, üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.
Emrehan GedikliTürkiye'yi seçti
ÜMIT Milli Takımımızın, Avusturya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Trabzonspor'un forveti Emrehan Gedikli de davet edildi. Daha önce AlmanyaU15, U16, U17, U18 veU19 takımlarında toplam23 kez forma giyen Emrehan da seçimini Türkiye'den yana kullandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. En son Mart 2022'de Almanya forması giyen 19 yaşındaki oyuncu, bundan sonra Ay-Yıldız için ter dökecek.
12 Dev Adam bugünBelçika'yı ağırlayacak
A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında bugün Belçika'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacakve NTV'den naklenyayımlanacak. 12 Dev Adam; 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerdeoynadığı maçlarda 3'ergalibiyet ve mağlubiyetyaşayan Belçika ise averajla 3. basamakta bulunuyor. Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, 2023 Dünya Kupası'na gidecek.