GALATASARAY-Beşiktaş derbisinde top toplayıcılık yapancezası belli oldu. PFDK, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle sevk edilen Batmaz'a, 8 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 6 Kasım'daMert Efe Batmaz, derbide Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl'e topu vermemiş, Bingöl de top toplayıcıyı itince bu olay gündeme oturmuştu.THY EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 93-79 mağlup ederek Barcelona yenilgisini unutturdu. Sarılacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçın ilk çeyreğini 24-23 önde bitirirkenFarkı açan Kanarya, son periyoduna 66-57'lik avantajla girdiği mücadeleyi 93-79 kazandı.Anadolu Efes ise deplasmandaüst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.ÜMIT Milli Takımımızın, Avusturya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Trabzonspor'un forveti Emrehan Gedikli de davet edildi. Daha önceEmrehan da seçimini Türkiye'den yana kullandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. En son Mart 2022'de Almanya forması giyen 19 yaşındaki oyuncu, bundan sonra Ay-Yıldız için ter dökecek.A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında bugün Belçika'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma,12 Dev Adam; 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor.ise averajla 3. basamakta bulunuyor. Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, 2023 Dünya Kupası'na gidecek.