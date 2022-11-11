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Giriş Tarihi: 11.11.2022

Spor turu

Spor turu
Top toplayıcıya 8 günlük ceza
GALATASARAY-Beşiktaş derbisinde top toplayıcılık yapan sarı-kırmızılı takımın U16 futbolcusu Mert Efe Batmaz'ın cezası belli oldu. PFDK, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle sevk edilen Batmaz'a, 8 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 6 Kasım'da G.Saray'ın U16'da Sarıyerspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen genç futbolcu, pazar günkü Bayrampaşa karşılaşmasında da sahadaki yerini alamayacak. Mert Efe Batmaz, derbide Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl'e topu vermemiş, Bingöl de top toplayıcıyı itince bu olay gündeme oturmuştu.

F.Bahçe Beko güldü Anadolu Efes üzüldü
THY EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 93-79 mağlup ederek Barcelona yenilgisini unutturdu. Sarılacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçın ilk çeyreğini 24-23 önde bitirirken soyunma odasına 42-41 galip gitti. Farkı açan Kanarya, son periyoduna 66-57'lik avantajla girdiği mücadeleyi 93-79 kazandı. Mothey 23 sayıyla en skorer isim olurken, Melih Mahmutoğlu da EuroLeague kariyerinin en çok sayı attığı (20) karşılaşmasını oynadı. Anadolu Efes ise deplasmanda Real Madrid'e 94-85 kaybederek, üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

Emrehan Gedikli Türkiye'yi seçti
ÜMIT Milli Takımımızın, Avusturya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Trabzonspor'un forveti Emrehan Gedikli de davet edildi. Daha önce Almanya U15, U16, U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 23 kez forma giyen Emrehan da seçimini Türkiye'den yana kullandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. En son Mart 2022'de Almanya forması giyen 19 yaşındaki oyuncu, bundan sonra Ay-Yıldız için ter dökecek.

12 Dev Adam bugün Belçika'yı ağırlayacak
A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında bugün Belçika'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve NTV'den naklen yayımlanacak. 12 Dev Adam; 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerde oynadığı maçlarda 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Belçika ise averajla 3. basamakta bulunuyor. Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, 2023 Dünya Kupası'na gidecek.

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