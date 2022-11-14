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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Egonu fırtınası F.Bahçe’yi yıktı

Egonu fırtınası F.Bahçe’yi yıktı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla VakıfBank, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın da rövanşını aldı. İlk seti 25-21 ile rahat geçen sarı-siyahlılara karşı Fenerbahçe ikinci sette Fedorovtseva ile dirense de 25-20 ile 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette Fedorovtseva'nın mükemmel oyunu ile üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler, rakibine 25-23 üstünlük sağladı. Dördüncü sete de iyi başlayan taraf Fenerbahçe Opet'ti ve 14-11'lik üstünlük de sağlamıştı. Ancak Egonu'nun durdurulamaz oyunu ve Fenerbahçe bloklarının buna çare bulamaması, sonucu belirledi. İtalyan oyuncu 14'ü bu sette olmak üzere 33 sayı ile maça damga vurdu.

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Egonu fırtınası F.Bahçe’yi yıktı
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