Egonu fırtınası F.Bahçe’yi yıktı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup etti. Bu sonuçlaİlk seti 25-21 ile rahat geçen sarı-siyahlılara karşı Fenerbahçe ikinci setteile dirense de 25-20 ile 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette Fedorovtseva'nın mükemmel oyunu ile üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler, rakibine 25-23 üstünlük sağladı. Dördüncü sete de iyi başlayan taraf Fenerbahçe Opet'ti ve 14-11'lik üstünlük de sağlamıştı.sonucu belirledi. İtalyan oyuncu 14'ü bu sette olmak üzere 33 sayı ile maça damga vurdu.