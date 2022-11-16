ATP Finalleri’nde Casper Ruud yarı finale yükseldi

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 3. gününde Yeşil Grup karşılaşmaları oynandı.
Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Ruud, 2 saat 11 dakika süren maçta 8 numaralı seribaşı Fritz'i 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti.
Grupta ikide iki yapan Ruud, son maçlar öncesi yarı finale çıkmayı garantiledi.
Turnuvada bugün Kırmızı Grup'ta Andrey Rublev-Novak Djokovic ve Stefanos Tsitsipas-Daniil Medvedev maçları oynanacak.
Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.