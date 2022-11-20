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Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:26

Toprak Razgatlıoğlu sezonu ikinci sırada tamamladı

Toprak Razgatlıoğlu sezonu ikinci sırada tamamladı

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’da sezonu ikinci olarak tamamladı.

Türkiye'ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak getiren Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu ikinci sırada noktaladı. 11 ülkede 36 yarışın koşulduğu 2022 Dünya Superbike'da Toprak Razgatlıoğlu, 529 puan toplayarak dünya ikincisi oldu.

Sezon boyunca 29 kez podyuma çıkmayı başaran Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak, 14 kez damalı bayrağı ilk sırada geçti. Dokuz kez ikincilik elde eden Toprak, altı kez podyumun son basamağında yer aldı. Sporcu, Britanya ve Endonezya'daki yarışlarda üçte üç yapmayı başardı. Sezonu 601 puanla Alvara Bautista birinci olarak tamamlarken, 502 puan toplayan Jonathan Rea ise üçüncü oldu.

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Toprak Razgatlıoğlu sezonu ikinci sırada tamamladı
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