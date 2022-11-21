Haber hattı

Voleybol derbisi F.Bahçe'nın
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 25-16, 25-19 ve 25-20'lik setlerle kazandı. Diğer mücadelelerde Aydın BŞB, İlbank'ı, VakıfBank da Nilüfer Bld.'yi 3-0 mağlup etti. AXA Sigorta Efeler Ligi'de ise Cizre Bld., Tokat Bld. Plevne'yi 3-1'le geçti.
KANARYA POTADA 6'DA 6 YAPTI TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Tofaş'ı 82-68 mağlup ederek 6. maçını da zaferle kapattı. Sarı-lacivertlilerde Jonathan Motley 20 sayıyla mücadeleninen skoreri oldu. Diğer sonuçlar: Gaziantep Baskatbol-Beşiktaş Emlakjet: 76-82, Aliağa Petkim- Büyükçekmece Basketbol: 79-75.
LİDER EYÜPSPOR FİRE VERMEDİ SPOR Toto 1. Lig'in lideri Eyüpspor, sahasında Göztepe'yi 1-0'la geçti. Eflatun-sarılılar, 65'te Babel'in penaltıgolüyle üç puanı hanesine yazdırdı. Diğer sonuçlar: Bodrumspor-Tuzlaspor: 1-2, Çaykur Rizespor-Boluspor: 1-0, Sakaryaspor-Bandırmaspor: 4-2.