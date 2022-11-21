Haber hattı

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Giriş Tarihi: 21.11.2022

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Voleybol derbisi F.Bahçe'nın
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 25-16, 25-19 ve 25-20'lik setlerle kazandı. Diğer mücadelelerde Aydın BŞB, İlbank'ı, VakıfBank da Nilüfer Bld.'yi 3-0 mağlup etti. AXA Sigorta Efeler Ligi'de ise Cizre Bld., Tokat Bld. Plevne'yi 3-1'le geçti.

KANARYA POTADA 6'DA 6 YAPTI
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Tofaş'ı 82-68 mağlup ederek 6. maçını da zaferle kapattı. Sarı-lacivertlilerde Jonathan Motley 20 sayıyla mücadelenin en skoreri oldu. Diğer sonuçlar: Gaziantep Baskatbol-Beşiktaş Emlakjet: 76-82, Aliağa Petkim- Büyükçekmece Basketbol: 79-75.

LİDER EYÜPSPOR FİRE VERMEDİ
SPOR Toto 1. Lig'in lideri Eyüpspor, sahasında Göztepe'yi 1-0'la geçti. Eflatun-sarılılar, 65'te Babel'in penaltı golüyle üç puanı hanesine yazdırdı. Diğer sonuçlar: Bodrumspor-Tuzlaspor: 1-2, Çaykur Rizespor-Boluspor: 1-0, Sakaryaspor-Bandırmaspor: 4-2.

TFF 2. LİG'DE DÜN
BEYAZ GRUP: Soma-Şanlıurfa: 0-1, Nazilli Bld.- Arnavutköy Bld.: 1-1, Bursa-Isparta 32: 1-2, Afyon- Menemen: 2-0, Batman Petrol- Düzce: 3-2, Çorum- 24Erzincan: 1-0, Sivas Bld.-İnegöl: 0-2, Amed SF-Bayburt Öİ: 2-0, Esenler Erok- Tarsus İY: 2-0, KIRMIZI GRUP: Kastamonu-Etimesgut Bld.: 1-0, Ankara Demir-Karacabey Bld.: 3-1, Kocaeli-Diyarbekir: 1-0, Kırşehirİskenderun: 1-3, Serik Bld.- Van: 2-4, Sarıyer-Zonguldak Kömür: 1-0, Buca 1928-Adıyaman: 5-1, Uşak-1461 Trabzon: 0-1, Balıkesir-Fethiye: 2-0, Pazar-Kırklareli: 0-0.

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