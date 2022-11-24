Satranç şöleninde 3 kupa, 9 madalya

Antalya'da düzenlenen Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası sona erdi. Toplamda9 tur boyunca heyecanlı maçlara sahne olurken, ülkemiz adına sporcularımız 3 kupa ve toplamda 9 madalya kazandı. 10 yaş genel kategorideşampiyon olurken, 14 yaş geneldeikinci, 8 yaş genel kategorideüçüncü oldu. Kapanış töreninde konuşan S"İnanıyorum ki buradaki hamleler sadece satranç değil güzel dostluklar için de yapıldı" dedi.