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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Satranç şöleninde 3 kupa, 9 madalya

BERKAY TURAN
Satranç şöleninde 3 kupa, 9 madalya
Antalya'da düzenlenen Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası sona erdi. Toplamda 46 ülkeden 1000 sporcunun katıldığı organizasyon, 9 tur boyunca heyecanlı maçlara sahne olurken, ülkemiz adına sporcularımız 3 kupa ve toplamda 9 madalya kazandı. 10 yaş genel kategoride Baver Yılmaz şampiyon olurken, 14 yaş genelde Ediz Gürel ikinci, 8 yaş genel kategoride Ali Poyraz Uzdemir üçüncü oldu. Kapanış töreninde konuşan Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "İnanıyorum ki buradaki hamleler sadece satranç değil güzel dostluklar için de yapıldı" dedi.

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Satranç şöleninde 3 kupa, 9 madalya
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