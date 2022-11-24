Satranç şöleninde 3 kupa, 9 madalya

Antalya'da düzenlenen Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası sona erdi. Toplamda 46 ülkeden 1000sporcunun katıldığı organizasyon, 9 tur boyunca heyecanlı maçlara sahne olurken, ülkemiz adına sporcularımız 3 kupa ve toplamda 9 madalya kazandı. 10 yaş genel kategoride BaverYılmaz şampiyon olurken, 14 yaş genelde Ediz Gürel ikinci, 8 yaş genel kategoride Ali PoyrazUzdemir üçüncü oldu. Kapanış töreninde konuşan SatrançFederasyonu Başkanı GülkızTulay, "İnanıyorum ki buradaki hamleler sadece satranç değil güzel dostluklar için de yapıldı" dedi.