Senyör tenisçiler ATDSK’da buluştular

Turnuvanın şampiyonlarına ve finalistlerine kupaları ATDSK Genel Sekreteri Can İstif, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Coşkun ve Serhat Aydoğan tarafından verildi. Turnuvaya sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını bildiren Uğur İkikardeş, turnuvaya katılan tüm sporculara, hakemlere ve kulüp personeline teşekkür etti, şampiyon ve finalist tenisçileri kutladı.

ATDSK'lı senyör tenisçiler 8 şampiyonluk ve 3 ikincilik kupası alarak başarı elde ettiler. ATDSK'dan Mekin Arıcı, Onur Homurlu, Serkan Babagiray, Yunus Binöz, Ece Şanıvar, Saime Üreten, Fethiye Mumcu ve Saniye Kandırmaz yaşlarında şampiyon olurken, Levent Pişkin, Behram Yalçın ve Aylan Kurtar da finalist olarak turnuvayı tamamladılar.