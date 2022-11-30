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Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:32 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:32

Senyör tenisçiler ATDSK’da buluştular

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Senyör tenisçiler ATDSK’da buluştular

Türkiye’nin farklı illerindeki senyör tenisçiler Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’ndeki (ATDSK) tenis turnuvasında bir araya geldiler. 8 gün süren turnuvaya Adana, Ankara, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir ve Osmaniye’den farklı yaş kategorilerinde erkeklerde 110, kadınlarda 52 olmak üzere 162 tenisçi katıldı. Çiftlerde ise erkeklerde ve kadınlarda 39 çift mücadele ettiler.

Turnuvanın şampiyonlarına ve finalistlerine kupaları ATDSK Genel Sekreteri Can İstif, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Coşkun ve Serhat Aydoğan tarafından verildi. Turnuvaya sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını bildiren Uğur İkikardeş, turnuvaya katılan tüm sporculara, hakemlere ve kulüp personeline teşekkür etti, şampiyon ve finalist tenisçileri kutladı.

ATDSK'lı senyör tenisçiler 8 şampiyonluk ve 3 ikincilik kupası alarak başarı elde ettiler. ATDSK'dan Mekin Arıcı, Onur Homurlu, Serkan Babagiray, Yunus Binöz, Ece Şanıvar, Saime Üreten, Fethiye Mumcu ve Saniye Kandırmaz yaşlarında şampiyon olurken, Levent Pişkin, Behram Yalçın ve Aylan Kurtar da finalist olarak turnuvayı tamamladılar.

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Senyör tenisçiler ATDSK’da buluştular
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