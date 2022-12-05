Haber hattı

GENÇ Kadınlar Flöre Takımı, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Başkent Taşkent'teki Gençler Dünya Kupası'ndave'dan oluşan milli takım, yarı finalde Kazakistan'ı 45-36 yenerek finale yükseldi. Altın madalya mücadelesinde Romanya'ya 45-32 yenilen milliler, ikinci oldu. Organizasyonda dün genç kadınlar flöredealtın, genç erkekler epede isebronz madalya almıştı.ATLETİCO Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Joao Felix ile ilgili İngiliz basınından önemli iddialar geldi. Buna göre Avrupa'nın üç dev ekibi Chelsea, Manchester United ve PSG, Portekizli oyuncu ile ilgileniyor. Joao Felix'in de yeni bir maceraya atılmak istediği, ara transfer döneminde özellikleVOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, TÜRŞAD'ı deplasmanda 3-0 yendi. Bitlis Adilcevaz Salonu'nda oynanan maç 82 dakika sürerken, setler 23-25, 19-25 ve 20-25 sona erdi. Ev sahibi ekipteMisli. com Sultanlar Ligi'nde ise şu sonuçlar alındı: Nilüfer Belediye- Aydın Büyükşehir Belediye: 3-2.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iki uzatmaya giden maçta Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 112- 111 yendi. Normal süre 90-90 sona erdi. İlk uzatmadaskor 99-99'da eşitlendi. Efes adına Egehan, çizgiden 2'de 0 atınca maç tekrar uzadı.Karşıyaka 112-111 öne geçti. Anadolu Efes hücumunda Egehan bu sefer de turnikeyi kaçırdı ve maç bitti.Gaziantep Basket-Fenerbahçe Beko: 68-76, Darüşşafaka- Konyaspor Basketbol: 72-70.SPOR Toto 1. Lig'de Göztepe, olaylı Altay maçından sonra çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakayagolüyle turuncu-beyazlılar adeta 1-0 önde başladı.İlk yarı 1-1 sona ererkengolüyle bir kez daha öne geçti. Ancak pes etmeyen sarı-kırmızılılar, 83'tefileleri sarsınca bir kez daha oyuna tutundu ve 1 puanı hanesine yazdırdı.