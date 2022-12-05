Haber hattı

FLÖREDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ
GENÇ Kadınlar Flöre Takımı, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Başkent Taşkent'teki Gençler Dünya Kupası'nda Nazlı CerenAlioğlu,Fatıma ZehraAnbarlılar ve Almıla BirçeDurukan'dan oluşan milli takım, yarı finalde Kazakistan'ı 45-36 yenerek finale yükseldi. Altın madalya mücadelesinde Romanya'ya 45-32 yenilen milliler, ikinci oldu. Organizasyonda dün genç kadınlar flörede AlmılaBirçeDurukan altın, genç erkekler epede ise Halis EfeElibol bronz madalya almıştı.
DEVLER, JOAO FELIX'İN PEŞİNDE
ATLETİCO Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Joao Felix ile ilgili İngiliz basınından önemli iddialar geldi. Buna göre Avrupa'nın üç dev ekibi Chelsea, Manchester United ve PSG, Portekizli oyuncu ile ilgileniyor. Joao Felix'in de yeni bir maceraya atılmak istediği, ara transfer döneminde özellikle PremierLig'e gitmeyesıcak baktığıbelirtildi.
ARKAS PUAN VERMEDİ
VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, TÜRŞAD'ı deplasmanda 3-0 yendi. Bitlis Adilcevaz Salonu'nda oynanan maç 82 dakika sürerken, setler 23-25, 19-25 ve 20-25 sona erdi. Ev sahibi ekipte Bardia 19 sayı ile en skorerisim olurken, Arkas'ta MirzaLagumdzija 20 sayı ile maçınen fazla sayıüreten ismiydi. Misli. com Sultanlar Ligi'nde ise şu sonuçlar alındı: Nilüfer Belediye- Aydın Büyükşehir Belediye: 3-2.
ZORLU MAÇ KARŞIYAKA'NIN
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iki uzatmaya giden maçta Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 112- 111 yendi. Normal süre 90-90 sona erdi. İlk uzatmada McCollum'unbitime 16 saniyekala çizgiden2'de 1 atmasıyla skor 99-99'da eşitlendi. Efes adına Egehan, çizgiden 2'de 0 atınca maç tekrar uzadı. Bitime7 saniye kala Delgado ile Karşıyaka 112-111 öne geçti. Anadolu Efes hücumunda Egehan bu sefer de turnikeyi kaçırdı ve maç bitti. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Fenerbahçe Beko: 68-76, Darüşşafaka- Konyaspor Basketbol: 72-70.
ADANASPOR KAÇTI GÖZTEPE YAKALADI
SPOR Toto 1. Lig'de Göztepe, olaylı Altay maçından sonra çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakaya 4.dakikada Pedro Nuno'nun golüyle turuncu-beyazlılar adeta 1-0 önde başladı. 15'te Yasin Öztekin skorueşitledi. İlk yarı 1-1 sona ererken Adanaspor 71'teAhmethan Köse'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Ancak pes etmeyen sarı-kırmızılılar, 83'te Romal Palmer fileleri sarsınca bir kez daha oyuna tutundu ve 1 puanı hanesine yazdırdı.