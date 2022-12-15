Haber hattı

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Giriş Tarihi: 15.12.2022

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'Aldatanları bildireceğiz'
MERKEZ Hakem Kurulu tarafından Antalya'da düzenlenen Kış Semineri'ne katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalar yaptı. Hakem Akademisi'nin kurulma aşamasında olduğunu duyuran Büyükekşi, "UEFA'da uygulanan hakem eğitimini Türkiye'de de uygulamaya başlayacağız. Hem sahada eğitim olacak hem de teorik eğitim verilecek. Turkcell ile görüşüyoruz. Bir aplikasyona gerek dışarıda gerek evin içinde yapacakları bütün antrenmanlar yüklenecek. Diyelim ki bir gün sonra hakemin maçı var. Çıkacağı maçtaki iki takımla ilgili, 'Takımların oynadığı sistem nedir? Futbolcuların özelliği nedir? Hangi futbolcu hakemi aldatır?' hepsiyle ilgili de bilgiler verilecek. Hakemlerimiz bu verilere göre maçlarına hazırlanacak" ifadelerini kullandı.

Efes sonunu getiremedi
THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Sinan Erdem'de oynanan maçta İspanyol ekibi Cazoo Baskonia'ya 83-78 mağlup oldu. İlk çeyreği 23-21 önde geçen, soyunma odasına da 46-36 üstün giden lacivert-beyazlılar, ikinci devrede hüsrana uğradı. Son periyoda 64-58 geride giren Ergin Ataman'ın öğrencileri, parkeden 83-78 mağlup ayrıldı ve 5 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Micic 17, M'Baye 16, Clyburn da 15 sayıyla oynadı

29 dakikada 16 ribaunt
NBA'DE Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konferansın iddialı ekibi Phoenix Suns'ı 111-97 mağlup etti. Suns'ın yenilgi serisi 5 maça çıkarken, ev sahibi Rockets'ta 26 sayı, 7 ribaunt üreten Jalen Green sahanın en skoreri oldu. Milli oyuncumuz Alperen Şengün de 29 dakikada 10 sayı, 16 ribaunt, 2 asistle galibiyete katkıda bulundu. Diğer sonuçlar: Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 123-103, Milwaukee Bucks-G.S. Warriors: 128-111, Utah Jazz-N.O. Pelicans: 121- 100, Los Angeles Lakers- Boston Celtics: 118-122 (uzatmada).

Ronaldo, Real Madrid'de!
PORTEKIZ Milli Takımı ile Dünya Kupası'na veda eden ve geleceği hakkında henüz karar vermeyen Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir hamle geldi. 37 yaşındaki yıldız, dün eski takımı Real Madrid'in antrenman tesislerinde idman yaptı. Ronaldo'nun özel fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak çalıştığı öğrenildi. Portekizli oyuncunun, yaptığı açıklamalar nedeniyle Katar'a gitmeden önce kulübü Manchester United tarafından sözleşmesi feshedilmişti.

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