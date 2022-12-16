VakıfBank, yarı finali güle oynaya aldı

Antalya’da düzenlenen Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda sarı-siyahlılar, Brezilya ekibi Gerdau Minas’u 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Eczacıbaşı da bugün Imoco Volley ile karşılaşacak
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya ekibi Gerdau Minas'u 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve yarı finale yükseldi. İlkseti 25-22 üstün kapatansarı-siyahlılar 1-0 öne geçti. Temsilcimiz çekişmeli geçen ikinci sette de rakibine 26-24 üstünlük sağladı. Üçüncü sette geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Vakıfbank, 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. VakıfBank'ta Paola Egonu22 sayıyla mücadelenin enskorer ismi olurken; Gabi 11, Chiaka Ogbogu 9 sayı kaydetti. Turnuvadaki diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit bugün İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak.