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Giriş Tarihi: 16.12.2022

VakıfBank, yarı finali güle oynaya aldı

VakıfBank, yarı finali güle oynaya aldı

Antalya’da düzenlenen Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda sarı-siyahlılar, Brezilya ekibi Gerdau Minas’u 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Eczacıbaşı da bugün Imoco Volley ile karşılaşacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya ekibi Gerdau Minas'u 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve yarı finale yükseldi. İlk seti 25-22 üstün kapatan sarı-siyahlılar 1-0 öne geçti. Temsilcimiz çekişmeli geçen ikinci sette de rakibine 26-24 üstünlük sağladı. Üçüncü sette geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Vakıfbank, 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. VakıfBank'ta Paola Egonu 22 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 11, Chiaka Ogbogu 9 sayı kaydetti. Turnuvadaki diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit bugün İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak.

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VakıfBank, yarı finali güle oynaya aldı
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