Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Altın kızlar tarih yazdı
Giriş Tarihi: 17.12.2022

Altın kızlar tarih yazdı

Altın kızlar tarih yazdı
Portekız'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız bir kez daha tarih yazdı. Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Sevda Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan'dan oluşan Milli Takımımız, finalde Güney Kore ile karşılaştı. İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, ikinci yarıda farkı daha da açtı ve maçı 10-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Millerimiz, Portekiz'de de Türk bayrağını göndere çektirip Türkiye'nin gururu oldu. Tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşan 'Altın Kızlar', yarı finalde İsrail'i 4-2 yendiği maçta 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almayı başarmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
Saraçhane şovu hüsranla sonuçlandı! Esra Erol'da programı İmamoğlu ve Akşener'in tiyatrosunu 6'ya katladı
SON DAKİKA | Fuat Oktay'dan asgari ücret zammı ve EYT mesajı: Bu ay tamamlanacak
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler oluyor?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın kızlar tarih yazdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA