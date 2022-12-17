Altın kızlar tarih yazdı

Portekız'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız bir kez daha tarih yazdı. Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Sevda Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan'dan oluşan Milli Takımımız, finalde Güney Kore ile karşılaştı. İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, ikinci yarıda farkı daha da açtı ve maçı 10-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Millerimiz, Portekiz'de de Türk bayrağını göndere çektirip Türkiye'nin gururu oldu. Tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşan 'Altın Kızlar', yarı finalde İsrail'i 4-2 yendiği maçta 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almayı başarmıştı.