Eczacıbaşı’na acı fren

Antalya'da devam eden Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda A Grubu ikinci maçında İmoco'ya 3-1 yenilen Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon resmi maçlarda (15maç) ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Eczacıbaşı, bugün B Grubu lideri VakıfBank ile yarı finalde karşılaşacak. Mücadelenin setleri 18-25, 25-21, 22-25 ve 18-25 İtalyan ekibinin lehine sonuçlanırken, Boskovic'in 21, Hande'nin de 12sayısı sonucu değiştirmedi. İmoco'da ise Haak 26, ABD'li smaçörler Plummer ve Robinson da 14 sayı ile oynadı. İtalyan ekibi bloklarda 11'e 3, servis sayılarında da 7'ye 2'lik üstünlük sağladı.