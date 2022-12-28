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Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:14

BAÜN, üniversiteler basketbol bölgesel lig müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
BAÜN, üniversiteler basketbol bölgesel lig müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonuyla, Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen, Üniversiteler Ünilig Basketbol Bölgesel Lig Müsabakaları, Burhan Erdayı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Ev sahibi Balıkesir Üniversitesinin yanı sıra; Bursa Teknik Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinin katılımıyla gerçekleşen şampiyona sonunda, dereceye giren takımlara madalyaları ile kupaları törenle verildi.

19-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada; Sakarya Üniversitesi birinci olurken, Balıkesir Üniversitesi ikinciliği, Yalova Üniversitesi de üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar sonucunda Sakarya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Süper Lige yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

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BAÜN, üniversiteler basketbol bölgesel lig müsabakalarına ev sahipliği yaptı
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