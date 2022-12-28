BAÜN, üniversiteler basketbol bölgesel lig müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Ev sahibi Balıkesir Üniversitesinin yanı sıra; Bursa Teknik Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinin katılımıyla gerçekleşen şampiyona sonunda, dereceye giren takımlara madalyaları ile kupaları törenle verildi.

19-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada; Sakarya Üniversitesi birinci olurken, Balıkesir Üniversitesi ikinciliği, Yalova Üniversitesi de üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar sonucunda Sakarya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Süper Lige yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.