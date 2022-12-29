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Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:50 Son Güncelleme: 29.12.2022 15:52

Alexander Nübel: Bayern Münih'e dönmem mantıklı değil

Alexander Nübel: Bayern Münih’e dönmem mantıklı değil

Bayern Münih'in sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya kiraladığı Alexander Nübel, Alman devine geri dönmek istemediğini belirtti.

Bayern Münih'in Fransız ekibi Monaco'ya kiraladığı Alexander Nübel'in Manuel Neuer'in sakatlanması sonrası geri çağrılması gündeme gelmişti. Başarı file bekçisi Nübel bu iddialar sonrası açıklamalarda bulundu.

Başarılı kaleci yaptığı açıklamada, "Bayern'e geri dönmem pek mantıklı değil. Neuer'in sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum. Ama en kısa sürede formasına kavuşacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Monaco'da mutlu olduğunu söyleyen Nübel, "Burada çok mutluyum. Önümüzde çok fazla maç var. Pratik oyunun ne kadar önemli olduğunu anladım." açıklamasını yaptı.

Başarılı file bekçisi son olarak, "Son söz Monaco'da. Burada bir sözleşmem var. Öncelikle ne istediklerini netleştirmeleri gerekiyor. Bence çok zor olacak. Burada kendimi iyi hissediyorum. Ben onlara onlar da bana güveniyor. Bu yüzden mutluyum." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki kaleci, 1 Temmuz 2021 yılında 2 yıllığına Bayern Münih'ten Monaco'ya kiralanmıştı. Nübel'in kiralık sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. (sporx.com)

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Alexander Nübel: Bayern Münih'e dönmem mantıklı değil
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