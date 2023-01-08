’Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası’ Cimil Yaylası’nda yapılacak

21-22-23 Ocak tarihlerinde İkizdere ilçesi Cimil yaylasında yapılacak olan Türkiye Dağ kayağı şampiyonası hazırlıkları sürüyor. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz 3 gün sürecek olan şampiyonaya Türkiye'yi dışarıda şampiyonalarda temsil edecek sporcuların katılacağını belirterek " Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Dağ kayağı şampiyonasına Milli takım seçmelerinde olacak olan sporcular katılacak" dedi.

"DÜNYA ŞAMPİYONASININ BURADA YAPILMASINI İSTİYORUZ"

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz "Cimil yaylası kayak için müsait bir yayla ve geçen yıl ilkini burada yaptık. Amacımız burada dünya şampiyonasını yapmak. 5'inci yılımızda inşallah dünya şampiyonasını da ilçemizde yaparız" dedi.

"KAYAK OKULU KURACAĞIZ"

İlçede kayak okulu kurmak istediklerini belirten Karagöz "Kayak sporları ile ilgili ilçemiz alt yapıya sahip. Gerek Cimil yaylamız, gerek Ovit ve Petran yaylalarımız kayak için müsait durumda. Kış sporları için alt yapı oluşturmaya çalışacağız ve kayak kursları açacağız. Cimil yaylamızda pist oluşturma çalışmalarımız olacak ve burada açacağımız kurslarda kayağa ilgi gösteren gençlerimizin eğitimini yapacağız" dedi.