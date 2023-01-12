Haber hattı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Antrenör Buluşması" programında Ankara Spor Salonu'nda antrenörle bir araya geldi. Büyükşehirlerden köylere kadar spor adına büyük bir dönüşüm yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu,Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bizler bu başarıyı sürdürülebilir kılacağız" dedi. Kısa süre önce duyurdukları 924 yeni antrenör alımında son aşamada olduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sizler bizim millete açılan penceremizsiniz.Bu yıldızlaşma sizlerin omuzlarında yükselecek" diyerek sözlerini noktaladı.PREMIER Lig ekibi Chelsea,transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı. Londra ekibi,konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. 6 aylık kiralama için İspanyol takımına 11 milyon Euro ödeyecek'luk maaşını da karşılayacak. Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Felix, Chelsea'nin kış dönemindeki 4. transferi oldu.36 yıl sonra Arjantin'e Dünya Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Lionel Scaloni, milli takımın yıldızı Lionel Messi'nin 2026'da yapılacak Dünya Kupası'nda oynayabileceğine inandığını söyledi. Katar'daki organizasyonun son turnuvası olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Messi hakkında konuşan Scaloni, "Messi'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılabileceğini düşünüyorum.ifadelerini kullandıFIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Macaristan ekibi UNI Györ'ü 64-54 mağlup etti.FIBA Bayanlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizA Grubu'nda 7. galibiyetini alan sarı-lacivertliler liderliğini sürdürdü.