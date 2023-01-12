Haber hattı

Rekor ve derecelerinhiçbiri tesadüf değil
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Antrenör Buluşması" programında Ankara Spor Salonu'nda antrenörle bir araya geldi. Büyükşehirlerden köylere kadar spor adına büyük bir dönüşüm yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Bunun adı tesisdevrimidir. Tesisleri sizingibi özveri sahibi arkadaşlarladonatmadıktan sonra biryere gidemeyiz. Uluslararasıorganizasyonlardaki tarihidereceler ve rekorlar var. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bizler bu başarıyı sürdürülebilir kılacağız" dedi. Kısa süre önce duyurdukları 924 yeni antrenör alımında son aşamada olduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sizler bizim millete açılan penceremizsiniz. Yeni Türkiye Yüzyılı,Türkiye'nin sporda zirvesininyüzyılı olacaktır. Bu yıldızlaşma sizlerin omuzlarında yükselecek" diyerek sözlerini noktaladı.
Chelsea, A.Madrid'denJoao Felix'i transfer etti
PREMIER Lig ekibi Chelsea, Joao Felix transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı. Londra ekibi, Atletico Madrid'in 23 yaşındaki Portekizliyıldızını satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. 6 aylık kiralama için İspanyol takımına 11 milyon Euro ödeyecek Chelsea, Felix'in sezon sonunakadar 6 milyon Euro'luk maaşını da karşılayacak. Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Felix, Chelsea'nin kış dönemindeki 4. transferi oldu.
Scaloni: Lionel Messi'yekapılar sonuna kadar açık
36 yıl sonra Arjantin'e Dünya Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Lionel Scaloni, milli takımın yıldızı Lionel Messi'nin 2026'da yapılacak Dünya Kupası'nda oynayabileceğine inandığını söyledi. Katar'daki organizasyonun son turnuvası olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Messi hakkında konuşan Scaloni, "Messi'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılabileceğini düşünüyorum. İyi hissetmesi vebüyük ölçüde ne istediğinebağlı. Kapılar ona her zamanaçık olacak. O sahada mutluoluyor ve bizim içinekiple olması çok iyiolur" ifadelerini kullandı
Dişi Aslanlar Avrupa'dason 16 turuna yükseldi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Macaristan ekibi UNI Györ'ü 64-54 mağlup etti. Deplasmanda oynanan ilkkarşılaşmayı da 78-61 kazananAslan, son 16 turunayükselmeyi başardı. FIBA Bayanlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holdingise evinde konuk ettiği Macartakımı Atomeromu KSC'yi91-71 devirdi. A Grubu'nda 7. galibiyetini alan sarı-lacivertliler liderliğini sürdürdü.