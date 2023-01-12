Haber hattı

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Giriş Tarihi: 12.1.2023

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Rekor ve derecelerin hiçbiri tesadüf değil
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Antrenör Buluşması" programında Ankara Spor Salonu'nda antrenörle bir araya geldi. Büyükşehirlerden köylere kadar spor adına büyük bir dönüşüm yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Bunun adı tesis devrimidir. Tesisleri sizin gibi özveri sahibi arkadaşlarla donatmadıktan sonra bir yere gidemeyiz. Uluslararası organizasyonlardaki tarihi dereceler ve rekorlar var. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bizler bu başarıyı sürdürülebilir kılacağız" dedi. Kısa süre önce duyurdukları 924 yeni antrenör alımında son aşamada olduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sizler bizim millete açılan penceremizsiniz. Yeni Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin sporda zirvesinin yüzyılı olacaktır. Bu yıldızlaşma sizlerin omuzlarında yükselecek" diyerek sözlerini noktaladı.

Chelsea, A.Madrid'den Joao Felix'i transfer etti
PREMIER Lig ekibi Chelsea, Joao Felix transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı. Londra ekibi, Atletico Madrid'in 23 yaşındaki Portekizli yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. 6 aylık kiralama için İspanyol takımına 11 milyon Euro ödeyecek Chelsea, Felix'in sezon sonuna kadar 6 milyon Euro'luk maaşını da karşılayacak. Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Felix, Chelsea'nin kış dönemindeki 4. transferi oldu.

Scaloni: Lionel Messi'ye kapılar sonuna kadar açık
36 yıl sonra Arjantin'e Dünya Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Lionel Scaloni, milli takımın yıldızı Lionel Messi'nin 2026'da yapılacak Dünya Kupası'nda oynayabileceğine inandığını söyledi. Katar'daki organizasyonun son turnuvası olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Messi hakkında konuşan Scaloni, "Messi'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılabileceğini düşünüyorum. İyi hissetmesi ve büyük ölçüde ne istediğine bağlı. Kapılar ona her zaman açık olacak. O sahada mutlu oluyor ve bizim için ekiple olması çok iyi olur" ifadelerini kullandı

Dişi Aslanlar Avrupa'da son 16 turuna yükseldi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Macaristan ekibi UNI Györ'ü 64-54 mağlup etti. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı da 78-61 kazanan Aslan, son 16 turuna yükselmeyi başardı. FIBA Bayanlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ise evinde konuk ettiği Macar takımı Atomeromu KSC'yi 91-71 devirdi. A Grubu'nda 7. galibiyetini alan sarı-lacivertliler liderliğini sürdürdü.

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