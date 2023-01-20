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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Bolt’un paraları buhar oldu

Bolt’un paraları buhar oldu

Usain Bolt’un ülkesi Jamaika’daki yatırım hesabından 12.7 milyon dolar kayboldu.

Kariyerinde 8 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan ve erkeklerde 100 metrede dünya rekorunun sahibi Usain Bolt'un banka hesabında sebebi belli olmayan bir kayıp yaşandı. Jamaikalı atletin avukatları yaptığı açıklamada, Bolt'un ülkesindeki özel bir yatırım hesabında 12.7 milyon dolar kayıp yaşandığı ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Bolt'un hesabında sadece 12 bin dolar kaldığı aktarılırken, "Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırıcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verildi. Jamaika Maliye Bakanı Nigel Clarke konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Endişe verici bir durum. Dürüst olmayan birkaç insan yüzünden kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına izin veremeyiz" dedi.

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Bolt’un paraları buhar oldu
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