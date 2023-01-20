Bolt’un paraları buhar oldu

Kariyerindebulunan ve erkeklerdeUsain Bolt'unbanka hesabında sebebi belliolmayan bir kayıp yaşandı.Jamaikalı atletin avukatlarıyaptığı açıklamada,Bolt'un ülkesindeki özel biryatırım hesabındakayıp yaşandığı ve konuylailgili hukuki sürecin başlatıldığıbelirtildi. Açıklamada, Bolt'un hesabındasadece 12 bin dolar kaldığı aktarılırken,ifadelerineyer verildi. Jamaika Maliye BakanıNigel Clarke konuyla ilgili yaptığıaçıklamada "Endişe verici bir durum.Dürüst olmayan birkaç insan yüzündenkurumlarımızın itibarsızlaştırılmasınaizin veremeyiz" dedi.