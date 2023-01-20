Bolt’un paraları buhar oldu

Kariyerinde 8 Olimpiyat şampiyonluğubulunan ve erkeklerde100 metrede dünyarekorunun sahibi Usain Bolt'unbanka hesabında sebebi belliolmayan bir kayıp yaşandı.Jamaikalı atletin avukatlarıyaptığı açıklamada,Bolt'un ülkesindeki özel biryatırım hesabında 12.7 milyondolar kayıp yaşandığı ve konuylailgili hukuki sürecin başlatıldığıbelirtildi. Açıklamada, Bolt'un hesabındasadece 12 bin dolar kaldığı aktarılırken,"Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysamüvekkilimize karşıciddi bir dolandırıcılık ve hırsızlıksuçuyla karşı karşıyayız" ifadelerineyer verildi. Jamaika Maliye BakanıNigel Clarke konuyla ilgili yaptığıaçıklamada "Endişe verici bir durum.Dürüst olmayan birkaç insan yüzündenkurumlarımızın itibarsızlaştırılmasınaizin veremeyiz" dedi.