Avustralya Açık’ta dünya 1 numarası Iga Swiatek 4. turda elendi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 4. tur maçları başladı. Tek kadınlarda 3 grand slam zaferi bulunan Polonyalı Swiatek, geçen yılın Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina (22 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Kazak tenisçi, rakibini 6-4 biten setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa Açık'ın 2017 şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko (17) ise aynı turnuvada geçen sene final oynayan ABD'li Coco Gauff'u (7) 7-5 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek son 8 arasına kaldı. Turnuvanın çeyrek finalinde Rybakina ile Ostapenko eşleşti.

KORDA VE KHACHANOV ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde Rus Karen Khachanov (18), Japon Yoshihito Nishioka'yı (31) 3-0'lık (6-0, 6-0 ve 7-6) skorla geçti. ABD'li Sebastian Korda (29) ise Polonyalı Hubert Hurkacz'ı (10) 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 tamamlanan setlerle 3-2 yendi. Korda, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi ve Khachanov'un rakibi oldu.

PEGULA VE LEHECKA ÇEYREK FİNALDE

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Jessica Pegula ve Çek Jiri Lehecka çeyrek finale yükseldi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansı maçları tamamlandı. Tek kadınların dünya 3 numarası Pegula, 4. turda 2021 Fransa Açık şampiyonu Çek Barbora Krejcikova (20 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Rakibini 7-5 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenen ABD'li tenisçi, Avustralya Açık'ta üst üste 3. kez çeyrek finale kaldı.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, tek erkekler 4. turunda dünya 71'incisi Lehecka ile korta çıktı. Lehecka, 4-6, 6-3, 7-6, 7-6'lık setlerle 3-1 galip gelerek seribaşı rakibini turnuvanın dışında bıraktı. Pegula'nın Victoria Azarenka-Lin Zhu eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı çeyrek finalde, Lehecka'nın rakibi ise Stefanos Tsitsipas-Jannik Sinner maçının kazananı olacak.