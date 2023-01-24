Haber hattı

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Giriş Tarihi: 24.1.2023

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Potada Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu
BITCI Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Başkan Vekili Ömer Onan, "Ligde kıran kırana süren heyecan kupada da devam edecek. Herkese başarılar diliyorum" dedi. Müsabakalar 14-15 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından ise Konya'nın ev sahipliğinde 17-19 Şubat tarihlerinde dörtlü final organizasyonu gerçekleştirilecek. Eşleşmeler şu şekilde: Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes…

16 yaşındaki Mertcan Roma'nın radarında
ALMANYA Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kardeşi olan 16 yaşındaki Mertcan'ı, Avrupa'nın önemli takımlarından Roma'nın takibe aldığı kaydedildi. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin, Ayhan'ı uzun süredir izlediği ve kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alan genç stoperin, kulübü ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

Weghorst'a şok sözler: VIYANA SOSISI GIBI!
BEŞIKTAŞ'TA ligin ilk yarısına damga vuran Wout Weghorst, bu performansı ve Dünya Kupası'ndaki golleri sonrası, Manchester United'a transfer olmuştu. Arsenal deplasmanında forma giyen Hollandalı golcüye, takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo'ya yakınlığı ile bilinen İngiliz gazeteci Piers Morgan'dan ağır sözler geldi. 3-2 kaybedilen maçla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Morgan, "Tebrikler Manchester United! Tarihin en iyisi Ronaldo'ya saygısızlık yapıp adı sanı duyulmamış, Viyana sosisi kılıklı birini yerine getirirseniz böyle olur" mesajını paylaştı.

Çaykur Rizespor üçlük attı
SPOR Toto 1. Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Altaş Denizlispor'u 3-1 mağlup etti. Yannick Bolasie'nin penaltı golüyle 4. dakikada öne geçen Karadeniz ekibi, 20'de Emircan Altıntaş ile 2-0'ı buldu. 45'te Bekir Turaç Böke, farkı 1'e indirse de 89'da Benhur Keser skoru belirledi: 3-1. Rize 3 maç (1M/2B) aradan sonra galibiyet alırken, Denizlispor 18. sırada kaldı.

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