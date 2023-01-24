Haber hattı

BITCI Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Başkan Vekili Ömer Onan, "Ligde kıran kırana süren heyecan kupada da devam edecek.Bu karşılaşmaların ardından ise Konya'nın ev sahipliğinde 17-19 Şubat tarihlerinde dörtlü final organizasyonu gerçekleştirilecek.Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes…ALMANYA Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Sassuolo forması giyenAvrupa'nın önemli takımlarından Roma'nın takibe aldığı kaydedildi. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin, Ayhan'ı uzun süredir izlediği ve kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alan genç stoperin, kulübü ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.BEŞIKTAŞ'TA ligin ilk yarısına damga vuran Wout Weghorst, bu performansı ve Dünya Kupası'ndaki golleri sonrası, Manchester United'a transfer olmuştu. Arsenal deplasmanında forma giyen Hollandalı golcüye, takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo'ya yakınlığı ile bilinen İngiliz gazeteci Piers Morgan'dan ağır sözler geldi. 3-2 kaybedilen maçla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Morgan,mesajını paylaştı.SPOR Toto 1. Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, sahasında3-1 mağlup etti.'nin penaltı golüyle 4. dakikada öne geçen Karadeniz ekibi, 20'deile 2-0'ı buldu. 45'tefarkı 1'e indirse de 89'daskoru belirledi: 3-1. Rize 3 maç (1M/2B) aradan sonra galibiyet alırken, Denizlispor 18. sırada kaldı.