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Giriş Tarihi: 26.1.2023 13:44

Avustralya Açık'ta tek kadınların ilk finalisti Elena Rybakina oldu

AA
Avustralya Açık’ta tek kadınların ilk finalisti Elena Rybakina oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 22 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde yarı final maçları başladı. Tek kadınlar yarı final mücadelesinde, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan Rybakina ile Avustralya Açık'ın 2012 ve 2013 şampiyonu Victoria Azarenka (24 numaralı seribaşı) karşılaştı.

Güçlü ilk servisleriyle eski dünya 1 numaralarından Belaruslu Azarenka'ya üstünlük kuran Rybakina, bir saat 41 dakika süren müsabakayı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı. Kazak tenisçi, tek kadınlarda ilk finalist oldu.

Avustralya Açık'ta ilk, grand slam turnuvalarında ikinci kez final oynayacak Rybakina'nın rakibi, dünya 45 numarası Polonyalı Magda Linette ile 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka arasındaki maçın galibi olacak.

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Avustralya Açık'ta tek kadınların ilk finalisti Elena Rybakina oldu
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