Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Avustralya Açık'ta tek erkeklerin ilk finalisti Stefanos Tsitsipas!
Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:53

Avustralya Açık'ta tek erkeklerin ilk finalisti Stefanos Tsitsipas!

AA
Avustralya Açık’ta tek erkeklerin ilk finalisti Stefanos Tsitsipas!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gün maçları başladı.

Tek erkeklerdeki ilk yarı final mücadelesinde, 2021 Fransa Açık finalisti Tsitsipas ile 2022 ABD Açık yarı finalisti 18 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşılaştı.

İlk iki seti kazanmasının ardından üçüncü sette iki kez maç puanı şansını değerlendiremeyen ve kaybeden Tsitsipas, etkili servisleriyle karşılaşmanın devamında kontrolü ele aldı. 24 yaşındaki tenisçi, 3 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6, 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Kariyerinde ikinci kez grand slam finaline yükselen Stefanos Tsitsipas, Sırp Novak Djokovic ile ABD'li Tommy Paul arasındaki karşılaşmanın galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Son dakika: Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı: Dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Altılı masanın 11. toplantısı sona erdi! Yine Cumhurbaşkanı adayı yok
Diyarbakır annelerinden, Akşener’e tepki: ‘Ben anneyim demesin”
Uzaya çıkacak ilk Türk belirlendi! Önce ABD'ye ardından uzaya gidecek
Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akşener, Cihan Paçacı’yı neden harcadı?
Liberaller
6'lı masaya Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yanıt: Korkmaya başladınız
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya Açık'ta tek erkeklerin ilk finalisti Stefanos Tsitsipas!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA