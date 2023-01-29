Novak Djokovic rakibi Tsitsipas’ı yenerek şampiyon oldu!

AVUSTRALYA AÇIK'TA 10'UNCU, TOPLAMDA 22'NCİ TEKLER GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU



2023 Avustralya Açık tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Novak Djokovic, kariyerinin 10'uncu Avustralya Açık, toplamda ise 22'nci tekler Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Bu sonucun ardından 35 yaşındaki raket, 10 Avustralya Açık, 2 Fransa Açık, 7 Wimbledon, 3 Amerika Açık tekler şampiyonluğu ile tekler Grand Slam şampiyonluk sayısını 22'ye çıkartarak Rafael Nadal'ı yakaladı.

TSITSIPAS: "GÖRDÜĞÜM EN İYİ TENİSÇİSİN"

Stefanos Tsitsipas'tan Novak Djokovic'e: "Sen, benim gördüğüm en iyi oyuncusun. Seninle oynayan herkesi daha iyi olmaya zorluyorsun. Sen, inanılmaz bir oyuncusun."

Djokovic, Avustralya Açık'ta oynadığı son 28 maçı da kazanarak 2019, 2020, 2021 ve 2023 yıllarında şampiyon olma başarısı gösterdi. Sırp raket, 2022 yılında ise Covid-19 nedeniyle Avustralya'da aşı zorunluluğu olmasından dolayı turnuvaya katılamamıştı.