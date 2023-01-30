Djokovic’ten tarihi zafer

Sırp raket Avustralya Açık’ta 10, toplamda ise 22. tekler grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı başardı
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın setlerini 6-3, 7-6 ve 7-6 alıp turnuvada 10. kez şampiyon olan Djokovic, ayrıca, 22 kezile Rafael Nadal'a ait en fazla grand slam turnuvasıkazanan erkek tenisçi rekorunu egale etti. Ünlü raket, aynı zamanda dünya sıralamasındaa 5.'likten 1.'liğeyükseldi. ATP tek erkeklerde 93. şampiyonluğunu da elde eden Djokovic, 2 milyon 975 bin Avustralya doları (yaklaşık 39 milyon TL) ödülün sahibi oldu.
2023'TE YENİLGİSİZ
Djokovic, Avustralya Açık finalinde aldığı galibiyetle 2023 yılında süre gelen serisine devam etti. Toplam 12 maçtan galibiyet, iki turnuvadan şampiyonlukla ayrıldı.