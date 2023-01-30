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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Djokovic’ten tarihi zafer

Djokovic’ten tarihi zafer

Sırp raket Avustralya Açık’ta 10, toplamda ise 22. tekler grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı başardı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın setlerini 6-3, 7-6 ve 7-6 alıp turnuvada 10. kez şampiyon olan Djokovic, ayrıca, 22 kez ile Rafael Nadal'a ait en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu egale etti. Ünlü raket, aynı zamanda dünya sıralamasındaa 5.'likten 1.'liğe yükseldi. ATP tek erkeklerde 93. şampiyonluğunu da elde eden Djokovic, 2 milyon 975 bin Avustralya doları (yaklaşık 39 milyon TL) ödülün sahibi oldu.

2023'TE YENİLGİSİZ
Djokovic, Avustralya Açık finalinde aldığı galibiyetle 2023 yılında süre gelen serisine devam etti. Toplam 12 maçtan galibiyet, iki turnuvadan şampiyonlukla ayrıldı.

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Djokovic’ten tarihi zafer
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