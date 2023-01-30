Djokovic’ten tarihi zafer

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın setlerinialıp turnuvada 10. kez şampiyon olan Djokovic, ayrıca,rekorunu egale etti. Ünlü raket, aynı zamandaATP tek erkeklerde 93. şampiyonluğunu da elde eden Djokovic, 2 milyon 975 bin Avustralya doları (yaklaşık 39 milyon TL) ödülün sahibi oldu.Djokovic, Avustralya Açık finalinde aldığı galibiyetle 2023 yılında süre gelen serisine devam etti. Toplam 12 maçtan galibiyet, iki turnuvadan şampiyonlukla ayrıldı.