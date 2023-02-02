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Giriş Tarihi: 2.2.2023 11:52 Son Güncelleme: 2.2.2023 11:56

Mercedes'ten Lewis Hamilton için sözleşme açıklaması!

Mercedes’ten Lewis Hamilton için sözleşme açıklaması!

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan Mercedes AMG Petronas takım CEO'su Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

Formula 1 tarihinin en iyileri arasında gösterilen Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu sürücüsü Lewis Hamilton'ın takımıyla olan kontratı 2023 sonunda bitecek. Tarafların yeni anlaşma imzalamasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

KABUS GİBİ SEZON
2022 sezonu, istatistiksel olarak Lewis Hamilton'ın uzun ve başarılı F1 kariyerinin en başarısız sezonu oldu.

İngiliz pilot, 2007'de başlayan F1 kariyerinde zorlu dönemler veya yıllar yaşadı ancak her sezon en az bir galibiyet ve pole pozisyonu almayı başarmıştı.

Fakat bu seri, Hamilton'ın 22 yarışlık sezonu galibiyetsiz tamamladığı 2022 yılı itibariyle sona erdi. 7 kez dünya şampiyonu pilot, bu yıl 9 kez podyuma çıksa da hiçbir yarışta damalı bayrağı ilk sırada göremedi.

RUSSEL'IN ARKASINDA KALDI
Hamilton'ın her sezon en az bir pole pozisyonu alma serisi de geçen sezon itibariyle sona ermişti. Böylelikle bu iki önemli rekor 2022 yılında noktalandı.

Buna ek olarak Hamilton, 3. kez bir sezonu takım arkadaşının arkasında tamamladı. 2022 sezonunu altıncı sırada tamamlayan Hamilton, kariyerinin en kötü sonucunu elde ederken, Nico Rosberg (2016) ve Jenson Button'dan (2011) sonra ilk kez sezon genelinde takım arkadaşına geçildi.Hamilton altıncı sırayı alırken; George Russell sezonu dördüncü sırada tamamladı ve Hamilton'dan 35 puan daha çok topladı.

"HAMILTON ARAMIZDA OLACAK"
Mercedes takım yöneticisi Toto Wolff, İngiliz sürücü kariyerine devam etmek istediği sürece kapılarının kendisine açık olduğunu dile getirdi.

Auto Motor und Sport'a verdiği röportajda Wolff, "Lewis yarışmaya devam etmek istediği sürece aracımızda olacak. Bunun artık eğlenceli olmadığını ya da bazı zayıflıklar yaşadığını düşündüğü vakit, bana bunu söyleyen ilk kişi de o olacak." dedi. (Milliyet)

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Mercedes'ten Lewis Hamilton için sözleşme açıklaması!
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