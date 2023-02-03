Haber hattı

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Giriş Tarihi: 3.2.2023

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Kral Kazu, 55 yaşında Portekiz'e transfer oldu
JAPONYA'NIN 55 yaşındaki efsane forveti Kazuyoshi Miura, kariyerini Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Oliveirense'de sürdürecek. Kiralık olarak Oliveirense forması giyecek 'Kral Kazu' lakaplı Miura, "60 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Yeni bir ülkeye geldim. Çok çalışarak herkese nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim" dedi. Son olarak Yokohama'da oynayan yıldız futbolcu; Santos, Palmeiras, Coritiba, Genoa, Dinamo Zagreb, Sydney takımlarında da görev yaptı.

200 çocuğa temel eğitim
ENERJISA Üretim, Güler Legacy ile Çanakkale ve Balıkesir'de düzenledikleri basketbol kampları ile çocukları, sporun birleştirici gücüyle bir araya getirdi. Kamplarda 8-15 yaş grubu 200 öğrenci temel eğitim aldı. Güler Legacy Kurucusu Sinan Güler, "Enerjisa Üretim ile 3 sene önce hayata geçirdiğimiz projemize yeni şehirler ve yeni çocuklar ekleyerek devam ediyoruz. Amacımız daha ulaşılabilir bir spor yapısını benimsemek ve çocukların kendilerini keşfetmesini sağlamak" dedi.

Teniste hedef elitler arasında yer almak
A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Davis Cup World Group I Play-Off maçlarında Slovenya ile bugün ve yarın oynayacağı maçların kura çekimi yapıldı. Kura çekimine, her iki takımın kaptanları ile oyuncularının yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı. Durmuş, "Dünya Grubu 1'den çıkıp oradan da elit ülkelerin yer aldığı Dünya Grubu'na yükselmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. nBerkay Turan

NBA'de Alperen rüzgârı sürüyor
NBA'DE Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 112-106 yendi. Rockets formasıyla ilk 5'te sahaya çıkan ve yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, Thunder karşısında 10 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi. Milli basketbolcu, ayrıca istatistiklerine 4 asist ve 3 blok da ekledi.
ECZACI AVRUPA'DA TAM YOL
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya ekibi Targoviste'yi 3-0 yendi. Çekişmeli geçen ilk seti temsilcimiz, 25-22 önde tamamladı. İkinci sete etkili başlayan Eczacıbaşı, hücumda ve defansta iyi oynadığı bu seti 25-14 üstün bitirdi. Son seti de 25-23 alan turuncu-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı. Kaptan Tijana Boskovic 20 sayıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi. Grupta 5'te 5 yapan Eczacıbaşı, son sınavını 8 Şubat'ta Polonya'nın Azoty Chemik takımına karşı verecek.

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