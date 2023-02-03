Haber hattı

JAPONYA'NIN 55 yaşındaki efsane forveti Kazuyoshi Miura, kariyerini Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Oliveirense'de sürdürecek. Kiralık olarak Oliveirense forması giyecek 'Kral Kazu' lakaplı Miura,dedi. Son olarak Yokohama'da oynayan yıldız futbolcu; Santos, Palmeiras, Coritiba, Genoa, Dinamo Zagreb, Sydney takımlarında da görev yaptı.ENERJISA Üretim, Güler Legacy ile Çanakkale ve Balıkesir'de düzenledikleri basketbol kampları ile çocukları, sporun birleştirici gücüyle bir araya getirdi. Kamplarda 8-15 yaş grubu 200 öğrenci temel eğitim aldı. Güler Legacy Kurucusu Sinan Güler,dedi.A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Davis Cup World Group I Play-Off maçlarında Slovenya ile bugün ve yarın oynayacağı maçların kura çekimi yapıldı. Kura çekimine, her iki takımın kaptanları ile oyuncularının yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı. Durmuş,ifadelerini kullandı. nBerkay TuranNBA'DE Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 112-106 yendi. Rockets formasıyla ilk 5'te sahaya çıkan ve yaklaşıkMilli basketbolcu, ayrıca istatistiklerine 4 asist ve 3 blok da ekledi.oleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya ekibi Targoviste'yi 3-0 yendi. Çekişmeli geçen ilk seti temsilcimiz, 25-22 önde tamamladı. İkinci sete etkili başlayan Eczacıbaşı, hücumda ve defansta iyi oynadığı bu seti 25-14 üstün bitirdi. Son seti de 25-23 alan turuncu-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı.Grupta 5'te 5 yapan Eczacıbaşı, son sınavını 8 Şubat'ta Polonya'nın Azoty Chemik takımına karşı verecek.