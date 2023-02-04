Haber hattı

ALBA Berlin'e15 sayı fark
THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, sonuncu sıradakiALBA Berlin'i 101-86 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Kanarya, ilk çeyreği 31-27, devreyi de 57-47 önde kapattı. 81-61'lik skorla son periyoda giren sarı-lacivertliler, avantajını kullanıp parkeden 15 sayılık farkla galip ayrıldı. Nigel Hayes 24 sayı, 11 ribauntve 3 asistlik performansıyla zaferde büyük pay sahibi oldu. AnadoluEfes de deplasmanda Yunan temsilcisiOlympiakos'a 76-70 yenildi.
Altay'a bir darbe deAdanaspor'dan 1-01
SPOR Toto 1. Lig'de son 5maçında 4 mağlubiyetve 1 beraberlik alanAltay, dün de 23. haftakarşılaşmasında sahasındaAdanaspor'a 1-0yenildi. Müsabakadadengeli bir oyun oynanırken,0-0'lık eşitlik uzunsüre bozulmadı. 90+4'te iseAdanaspor penaltı kazandı.Topun başına geçen HadiSacko, fileleri havalandırarakAdana ekibine galibiyetigetirdi. Bu sonuçla19 puanlı Altay'ın hasretisürerken, konuk takımınpuanı 25'e yükseldi.
Tolunay Kafkasdönemi bitti!
TÜRKIYE Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın görevine son verildi. 54 yaşındaki hoca,Milli Takımlar Sorumlusu HamitAltıntop'un, kendisini arayarak görevdenalındığını tebliğ ettiğini söyledi. Ağustos 2020'de U21 takımını çalıştırmaya başlayan Kafkas, daha önce de Ay-Yıldızlı ekibimizde altyapı direktörlüğü ve gençlik gelişim koordinatörlüğü yapmıştı. Özellikle Ümit Milli Takım'ın başarısızlıklarından dolayı eleştiri oklarını üzerinde toplamıştı.
GS-TS maçı tehlikede!
SOĞUK hava dalgasının etkisine girmesi beklenen Türkiye'de yarın İstanbul'da oynanacak G.Saray-Trabzon maçı için kar uyarısı yapıldı. A Spor'a bağlanan Meteoroloji GenelMüdürlüğü Hava TahminUzmanı Cengiz Çelik, maç saatinde karla karışık yağmurun beklendiğini ifade ederek "Gece geç saatlere doğru yüksek kesimlerde yoğun şekilde kar yağışı bekleniyor" yorumunu yaptı. Bu arada sarı-kırmızılı yetkililer beklenen kar tehlikesine karşı önlemlerini alırken, maç günü birçok görevlinin statta hazır bulunacağı öğrenildi.
Ankaragücü'ndençifte transfer bombası
MKE Ankaragücü, Bosna-Hersek 1. Ligi ekibi Saraybosna'da oynayan Andrej Djokanovic'i transfer etti. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 700 bin Euro bonservis ödeyen Ankaragücü, oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Nozgorod'dan 23 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu JoaoMilson'u da sezon sonuna kadar kiraladı.