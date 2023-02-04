Haber hattı

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Giriş Tarihi: 4.2.2023

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ALBA Berlin'e 15 sayı fark
THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, sonuncu sıradaki ALBA Berlin'i 101-86 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Kanarya, ilk çeyreği 31-27, devreyi de 57-47 önde kapattı. 81-61'lik skorla son periyoda giren sarı-lacivertliler, avantajını kullanıp parkeden 15 sayılık farkla galip ayrıldı. Nigel Hayes 24 sayı, 11 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla zaferde büyük pay sahibi oldu. Anadolu Efes de deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'a 76-70 yenildi.

Altay'a bir darbe de Adanaspor'dan 1-01
SPOR Toto 1. Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Altay, dün de 23. hafta karşılaşmasında sahasında Adanaspor'a 1-0 yenildi. Müsabakada dengeli bir oyun oynanırken, 0-0'lık eşitlik uzun süre bozulmadı. 90+4'te ise Adanaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Hadi Sacko, fileleri havalandırarak Adana ekibine galibiyeti getirdi. Bu sonuçla 19 puanlı Altay'ın hasreti sürerken, konuk takımın puanı 25'e yükseldi.

Tolunay Kafkas dönemi bitti!
TÜRKIYE Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın görevine son verildi. 54 yaşındaki hoca, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un, kendisini arayarak görevden alındığını tebliğ ettiğini söyledi. Ağustos 2020'de U21 takımını çalıştırmaya başlayan Kafkas, daha önce de Ay-Yıldızlı ekibimizde altyapı direktörlüğü ve gençlik gelişim koordinatörlüğü yapmıştı. Özellikle Ümit Milli Takım'ın başarısızlıklarından dolayı eleştiri oklarını üzerinde toplamıştı.

GS-TS maçı tehlikede!
SOĞUK hava dalgasının etkisine girmesi beklenen Türkiye'de yarın İstanbul'da oynanacak G.Saray-Trabzon maçı için kar uyarısı yapıldı. A Spor'a bağlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, maç saatinde karla karışık yağmurun beklendiğini ifade ederek "Gece geç saatlere doğru yüksek kesimlerde yoğun şekilde kar yağışı bekleniyor" yorumunu yaptı. Bu arada sarı-kırmızılı yetkililer beklenen kar tehlikesine karşı önlemlerini alırken, maç günü birçok görevlinin statta hazır bulunacağı öğrenildi.

Ankaragücü'nden çifte transfer bombası
MKE Ankaragücü, Bosna-Hersek 1. Ligi ekibi Saraybosna'da oynayan Andrej Djokanovic'i transfer etti. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 700 bin Euro bonservis ödeyen Ankaragücü, oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Nozgorod'dan 23 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu Joao Milson'u da sezon sonuna kadar kiraladı.

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