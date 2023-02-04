Haber hattı

THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko,Karşılaşmaya iyi başlayan Kanarya, ilk çeyreği 31-27, devreyi de 57-47 önde kapattı. 81-61'lik skorla son periyoda giren sarı-lacivertliler, avantajını kullanıp parkeden 15 sayılık farkla galip ayrıldı.zaferde büyük pay sahibi oldu.SPOR Toto 1. Lig'dealanAltay, dün de 23. haftakarşılaşmasında sahasındaAdanaspor'a 1-0yenildi. Müsabakadadengeli bir oyun oynanırken,0-0'lık eşitlik uzunsüre bozulmadı. 90+4'te iseAdanaspor penaltı kazandı.Topun başına geçenBu sonuçla19 puanlı Altay'ın hasretisürerken, konuk takımınpuanı 25'e yükseldi.TÜRKIYE Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın görevine son verildi.Ağustos 2020'de U21 takımını çalıştırmaya başlayan Kafkas, daha önce de Ay-Yıldızlı ekibimizde altyapı direktörlüğü ve gençlik gelişim koordinatörlüğü yapmıştı. Özellikle Ümit Milli Takım'ın başarısızlıklarından dolayı eleştiri oklarını üzerinde toplamıştı.SOĞUK hava dalgasının etkisine girmesi beklenen Türkiye'de yarın İstanbul'da oynanacak G.Saray-Trabzon maçı için kar uyarısı yapıldı. A Spor'a bağlananmaç saatinde karla karışık yağmurun beklendiğini ifade ederek "Gece geç saatlere doğru yüksek kesimlerde yoğun şekilde kar yağışı bekleniyor" yorumunu yaptı. Bu arada sarı-kırmızılı yetkililer beklenen kar tehlikesine karşı önlemlerini alırken, maç günü birçok görevlinin statta hazır bulunacağı öğrenildi.MKE Ankaragücü, Bosna-Hersek 1. Ligi ekibi Saraybosna'da oynayan'i transfer etti. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 700 bin Euro bonservis ödeyen Ankaragücü, oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Nozgorod'dan 23 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu'u da sezon sonuna kadar kiraladı.