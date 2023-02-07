Göçük altında sporcular da var: Dualarımız sizlerle

Türkiye deprem ile sarsılırken, göçük altında kalan sporcular için de gelecek müjdeli haberler bekleniyor… Hatayspor'da, Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren Ganalı futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı öğrenilirken, iki isme ulaşılamadığı kaydedildi.Futbolcular Burak Öksüz ile Onur Ergün de kurtarıldı. Teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu, Osman Ateş ve Murat Bel de enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Tercüman Emre Aslan'dan da güzel haber geldi. Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisida enkaz altında kurtarılmayı bekleyen bir diğer oyuncu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise acı haberi şöyle verdi:İstiklalspor takımının kaldığı tesisin yıkıldığı ve acil yardım gerektiği açıklandı. Futbolculardanenkazdan çıkarıldı.Taha Akgül, Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki sporcuların göçük altında olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu: "Kahramanmaraş Güreş Kulübü'nün kaldığı binadagöçük altında kaldı. Lütfen yardım edelim."Belediyespor'dan Eneshan Can, yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayankaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.çöken otelde, 11'i voleybolcu, 4'ü ampute futbolcu olmak üzere 15 sporcu enkaz altında kaldı. TVF Erkekler Voleybol 2'nci Lig 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural "Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar... Perişan haldeyim" diyerek duygularını dile getirdi.