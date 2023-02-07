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Giriş Tarihi: 7.2.2023

Göçük altında sporcular da var: Dualarımız sizlerle

Göçük altında sporcular da var: Dualarımız sizlerle

Önceki gün Kasımpaşa karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Hataysporlu Christian Atsu ile Yeni Malatya kalecisi Ahmet Türkaslan enkaz altında kaldı

Türkiye deprem ile sarsılırken, göçük altında kalan sporcular için de gelecek müjdeli haberler bekleniyor… Hatayspor'da, Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren Ganalı futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı öğrenilirken, iki isme ulaşılamadığı kaydedildi. Kerim Alıcı kendi imkânlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Futbolcular Burak Öksüz ile Onur Ergün de kurtarıldı. Teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu, Osman Ateş ve Murat Bel de enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Tercüman Emre Aslan'dan da güzel haber geldi. Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen bir diğer oyuncu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise acı haberi şöyle verdi: "Yardımcı antrenörümüz Ayhan Tenbeloğlu'nun ailesinden 15 kişi hayatını kaybetti."



İNŞALLAH HEPİNİZ SAĞ ÇIKARSINIZ

KAHRAMANMARAŞ'TA İstiklalspor takımının kaldığı tesisin yıkıldığı ve acil yardım gerektiği açıklandı. Futbolculardan Barış Civelek, Alperen Kaplan, Salih Kazan, Burçak Özkanca, Tugay Tiryaki ve Vedat Erçin enkazdan çıkarıldı.
MİLLİ GÜREŞÇİ Taha Akgül, Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki sporcuların göçük altında olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu: "Kahramanmaraş Güreş Kulübü'nün kaldığı binada 30-40 sporcumuz göçük altında kaldı. Lütfen yardım edelim."



ALANYA Belediyespor'dan Eneshan Can, yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.
MALATYA'DA çöken otelde, 11'i voleybolcu, 4'ü ampute futbolcu olmak üzere 15 sporcu enkaz altında kaldı. TVF Erkekler Voleybol 2'nci Lig 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

YILMAZ VURAL: PERİŞAN HALDEYİM
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural "Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar... Perişan haldeyim" diyerek duygularını dile getirdi.

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Göçük altında sporcular da var: Dualarımız sizlerle
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