Kulüplerden seferberlik

G.SARAY, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız" derken ihtiyaç listesi yayınladı. Ali Sami Yen Spor Kompleskideprem yardım toplama merkezi haline getirildiği duyuruldu. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, yapılan yardımların takibini yaparken, Başkan Özbek buradaki konuşmasında,dedi.1. Çadır içi soba2. Strafor levha3. Yedek şarj üniteleri ve powerbank4. Uyku Tulumu5. Standart ve termal battaniye6. Cep ısıtıcısı7. Termal içlik (Bebek, çocuk ve yetişkinler için)8. Kışlık eldiven (Bebek, çocuk ve yetişkinler için)9. Polar battaniye ve polar ara katman10. Kalın kazak11. Kışlık bot (Yetişkin, çocuk)12. Kışlık çorap13. Bebek maması14. Hijyen malzemeleri (Bebek bezi/hijyenik ped)15. El feneri, kalem pilFENERBAHÇE ilk olarakçağrısında bulundu.Ardından "Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak en faydalı adımı atmak için tüm çalışmalara başladık.açıklaması yaptı.Fenerium'lardaki mont, bere ve eldivenlerin de afet bölgesine gönderileceği duyuruldu.TRABZONSPOR; "Kulübümüz; ülkemizi büyük hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bununla ilgili olarak ivedilikleaçıklaması yaptı.BEŞİKTAŞ, "Depremin Neden Olduğu Yaraları Hep Birlikte Saracağız.Kulübümüz, Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzerededi.ANKARAGÜCÜ Başkanı Faruk Koca, "Bu sürece bütün katkılarda var olacağımızı söylüyoruz.dedi.Ç.RİZESPORduyurdu.KONYASPOR pek çok kulüp gibi yaraları sarmak için Konya Store mağaza ve depolarındaki kışlık ürünlerin deprem bölgesine ulaştırılması için harekete geçtiğini açıkladı.