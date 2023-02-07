Kulüplerden seferberlik

G.SARAY, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız" derken ihtiyaç listesi yayınladı. Ali Sami Yen Spor Kompleski P1 Otoparkı ve GalatasarayTaçspor tesislerinin deprem yardım toplama merkezi haline getirildiği duyuruldu. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, yapılan yardımların takibini yaparken, Başkan Özbek buradaki konuşmasında, "Elimizden gelenher şeyi yapıyoruz. Yardımları enkısa zamanda ulaştıracağız" dedi.
AFET BÖLGESİ İÇİN AÇIKLANAN ACİL İHTİYAÇ LİSTESİ ŞÖYLE:
1. Çadır içi soba
2. Strafor levha
3. Yedek şarj üniteleri ve powerbank
4. Uyku Tulumu
5. Standart ve termal battaniye
6. Cep ısıtıcısı
7. Termal içlik (Bebek, çocuk ve yetişkinler için)
8. Kışlık eldiven (Bebek, çocuk ve yetişkinler için)
9. Polar battaniye ve polar ara katman
10. Kalın kazak
11. Kışlık bot (Yetişkin, çocuk)
12. Kışlık çorap
13. Bebek maması
14. Hijyen malzemeleri (Bebek bezi/hijyenik ped)
15. El feneri, kalem pil
FENERBAHÇE ilk olarak "Deprem bölgelerindeoluşacak kan ihtiyacıiçin vatandaşlarımızı güniçinde tüm Türkiye'de kan bağışınadavet ediyoruz" çağrısında bulundu.
Ardından "Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak en faydalı adımı atmak için tüm çalışmalara başladık. Eylem planıylaafet bölgesindeki vatandaşlarımızınyanında olacağız" açıklaması yaptı.
Fenerium'lardaki mont, bere ve eldivenlerin de afet bölgesine gönderileceği duyuruldu. Yardım malzemelerininÜlker Stadı Kuzey Tribün girişinebırakılabileceği belirtildi.
TRABZONSPOR; "Kulübümüz; ülkemizi büyük hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bununla ilgili olarak ivedilikle AFAD'ın yardım kampanyasınadestek olmak üzere TS Club depolarımızdabulunan tüm çocuk, kadınve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt,yağmurluk, atkı ve battaniye gibiürünler depremzedelere ulaştırılacaktır. TS Club TIR'ımız yarın (bugün)Trabzon Valiliği'nin koordinasyonueşliğinde depremzedelere yardımulaştırmak için hareket edecektir"açıklaması yaptı.
BEŞİKTAŞ, "Depremin Neden Olduğu Yaraları Hep Birlikte Saracağız.
Kulübümüz, Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD'ın düzenlediği yardım kampanyasınıdesteklemektedir" dedi. Taraftarlardan yardım listesinde yeralan malzemeleri Vodafone Park'agetirmeleri istendi. Ayrıca statta TürkKızılay aracılığıyla kan bağışı yapılabileceğide hatırlatıldı.
ANKARAGÜCÜ Başkanı Faruk Koca, "Bu sürece bütün katkılarda var olacağımızı söylüyoruz. Kızılay kan bağışıkampanyası başlattı. Başkan, yönetici,camia, taraftar ve Türkiye'deki bütüninsanlara bu kampanyaya destekolunması çağrısını yineliyoruz" dedi.
Ç.RİZESPOR AtmacaSpor Mağazası stoklarındakilisanslı ürünlerden deprembölgelerine gönderecekleriniduyurdu.
KONYASPOR pek çok kulüp gibi yaraları sarmak için Konya Store mağaza ve depolarındaki kışlık ürünlerin deprem bölgesine ulaştırılması için harekete geçtiğini açıkladı.