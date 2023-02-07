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Giriş Tarihi: 7.2.2023

Kulüplerden seferberlik

Kulüplerden seferberlik
G.SARAY, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız" derken ihtiyaç listesi yayınladı. Ali Sami Yen Spor Kompleski P1 Otoparkı ve Galatasaray Taçspor tesislerinin deprem yardım toplama merkezi haline getirildiği duyuruldu. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, yapılan yardımların takibini yaparken, Başkan Özbek buradaki konuşmasında, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardımları en kısa zamanda ulaştıracağız" dedi.



AFET BÖLGESİ İÇİN AÇIKLANAN ACİL İHTİYAÇ LİSTESİ ŞÖYLE:
1. Çadır içi soba
2. Strafor levha
3. Yedek şarj üniteleri ve powerbank
4. Uyku Tulumu
5. Standart ve termal battaniye
6. Cep ısıtıcısı
7. Termal içlik (Bebek, çocuk ve yetişkinler için)
8. Kışlık eldiven (Bebek, çocuk ve yetişkinler için)
9. Polar battaniye ve polar ara katman
10. Kalın kazak
11. Kışlık bot (Yetişkin, çocuk)
12. Kışlık çorap
13. Bebek maması
14. Hijyen malzemeleri (Bebek bezi/hijyenik ped)
15. El feneri, kalem pil



FENERBAHÇE ilk olarak "Deprem bölgelerinde oluşacak kan ihtiyacı için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz" çağrısında bulundu.
Ardından "Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak en faydalı adımı atmak için tüm çalışmalara başladık. Eylem planıyla afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız" açıklaması yaptı.
Fenerium'lardaki mont, bere ve eldivenlerin de afet bölgesine gönderileceği duyuruldu. Yardım malzemelerinin Ülker Stadı Kuzey Tribün girişine bırakılabileceği belirtildi.
TRABZONSPOR; "Kulübümüz; ülkemizi büyük hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bununla ilgili olarak ivedilikle AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere TS Club depolarımızda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır.
TS Club TIR'ımız yarın (bugün) Trabzon Valiliği'nin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için hareket edecektir" açıklaması yaptı.
BEŞİKTAŞ, "Depremin Neden Olduğu Yaraları Hep Birlikte Saracağız.
Kulübümüz, Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD'ın düzenlediği yardım kampanyasını desteklemektedir" dedi.
Taraftarlardan yardım listesinde yer alan malzemeleri Vodafone Park'a getirmeleri istendi. Ayrıca statta Türk Kızılay aracılığıyla kan bağışı yapılabileceği de hatırlatıldı.
ANKARAGÜCÜ Başkanı Faruk Koca, "Bu sürece bütün katkılarda var olacağımızı söylüyoruz.
Kızılay kan bağışı kampanyası başlattı. Başkan, yönetici, camia, taraftar ve Türkiye'deki bütün insanlara bu kampanyaya destek olunması çağrısını yineliyoruz" dedi.
Ç.RİZESPOR Atmaca Spor Mağazası stoklarındaki lisanslı ürünlerden deprem bölgelerine göndereceklerini duyurdu.
KONYASPOR pek çok kulüp gibi yaraları sarmak için Konya Store mağaza ve depolarındaki kışlık ürünlerin deprem bölgesine ulaştırılması için harekete geçtiğini açıkladı.

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