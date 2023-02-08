Bakandan çağrı

ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bütün spor tesislerinin vatandaşların hizmetine açık olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, deprem sonrasında vatandaşların sığınabileceği salonları, gençlik merkezleri ve yüzme havuzlarını duyurdu. Vatandaşların hizmetine açılan tesislerin bulunduğu il ve ilçeler şöyle:(Şahinbey, Islahiye, Oğuzeli, Nizip, Yavuzeli, Araban),(Haliliye, Birecik, Karaköprü, Eyyübiye, Akçakale, Harran, Ceylanpınar, Viranşehir, Siverek, Halfeti, Hilvan, Suruç, Bozova, Kilis),(Sarıçam, Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Ceyhan, Kozan),(Yeşilyurt, Battalgazi),