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Giriş Tarihi: 8.2.2023

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Bakandan çağrı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu tüm tesislerin halkın hizmetinde olduğunu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bütün spor tesislerinin vatandaşların hizmetine açık olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, deprem sonrasında vatandaşların sığınabileceği salonları, gençlik merkezleri ve yüzme havuzlarını duyurdu. Vatandaşların hizmetine açılan tesislerin bulunduğu il ve ilçeler şöyle: Hatay, G.Antep (Şahinbey, Islahiye, Oğuzeli, Nizip, Yavuzeli, Araban), Şanlıurfa (Haliliye, Birecik, Karaköprü, Eyyübiye, Akçakale, Harran, Ceylanpınar, Viranşehir, Siverek, Halfeti, Hilvan, Suruç, Bozova, Kilis), Adana (Sarıçam, Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Ceyhan, Kozan), Diyarbakır, Malatya (Yeşilyurt, Battalgazi), Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş.

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