Yüzyılın felaketi sporu da vurdu

10 ili vuran deprem felaketi bölgedeki spor kulüplerini de derinden etkiledi… Süper Lig'de Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'den Yeni Malatyasporlu futbolcular depremi yaşadı. Adana Demirspor İstanbul'daydı. Hatay'da Christian Atsu'nun durumu belirsizliğini korurken, sportif direktör Taner Savut enkaz altında.TFF 2. Lig'de Adıyaman FK, Şanlıurfaspor, Amed SF, Diyarbekir, İskenderun, TFF 3. Lig'de Karaköprü, Entegre Solar Elazığ, 23 Elazığ FK, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor, Malatya Arguvan depremden etkilendi. Şanlıurfa Gençlik Spor'un antrenörü Mustafa Abak kurtarılamadı. Bölgesel Amatör Lig'de de birçok takım felaketi yaşadı. Kahramanmaraş İstiklal Spor'da birçok oyuncu enkazda kalırken, Hakan Doğan ve Taner Kahriman hayatını kaybetti. İskenderunspor'da antrenör Halil İbrahim Ölmez'den acı haber geldi, kaleci antrenörü Uğur Kurt ve U19 oyuncusu Burak Duraltı göçük altında. Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ALG Spor ve Onvo Hatayspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Adana İdmanyurdu, Doğuş Gold Gaziantep Asya ve Defne Spor depremi yaşadı.TVF Kadınlar 1. Ligi'nde Merinos'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır kurtarılamadı. Malatya BŞB'de Mehmet Can Ağırbaş hayatını kaybetti. Hatay BB, Çukurova Bld Adana Demir, Hatay Erzin Yeşilkent, Gaziantep Gençlik, İmamoğlu Bld, Adana BŞB, Seyhan Bld, Erkekler 2. Lig 5. Grup'taki takımların tamamı, GAP Gençlik ve Elazığ Aksaray Gençlik kulüpleri depremden etkilendi.Çankaya Üniversitesi'nin oyuncusu Nilay Aydoğan'ın Malatya'da enkaz altında kaldığı ifade ediliyor., milli sporculardan Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'ta hayatını kaybettiğini duyurdu.