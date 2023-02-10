Gönüllerin de şampiyonu oldular

Türk boksunun altın çocukları, sadece ringde değil ring dışında da büyüklüklerini gösterdi… Olimpiyat şampiyonuyaşanan felâketin ardından soluğu depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta aldı. Sadece kendilerinin değil, boks camiasından arkadaşlarının da verdiği destekle afetzedelerin ihtiyacı olan malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştıran boksörler, buradaki çalışmaları da sosyal medya hesaplarından paylaşarak çağrıda bulundular. Depremi öğrenir öğrenmez ilk refleks olarak bu bölgeye yardım etmek istediğini söyleyen Busenaz Sürmeneli,diye konuştu.