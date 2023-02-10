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Giriş Tarihi: 10.2.2023

Gönüllerin de şampiyonu oldular

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Gönüllerin de şampiyonu oldular

Milli boksörler Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir ve Bilge Kağan Kanlı, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta acıya merhem oluyor

Türk boksunun altın çocukları, sadece ringde değil ring dışında da büyüklüklerini gösterdi… Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Dünya şampiyonu Şennur Demir ve kariyerinde iki Avrupa Şampiyonluğu olan Bilge Kağan Kanlı, yaşanan felâketin ardından soluğu depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta aldı. Sadece kendilerinin değil, boks camiasından arkadaşlarının da verdiği destekle afetzedelerin ihtiyacı olan malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştıran boksörler, buradaki çalışmaları da sosyal medya hesaplarından paylaşarak çağrıda bulundular. Depremi öğrenir öğrenmez ilk refleks olarak bu bölgeye yardım etmek istediğini söyleyen Busenaz Sürmeneli, "Hemen arkadaşlarımla organize olduk ve yola çıktık. Özellikle soğukta sokakta mahsur kalan insanlara yiyecek-içecek, battaniye getirmeyi amaçladık. Ben Trabzonluyum. Ailem güvende ama bu arkadaşlarımın depremden etkilenen aileleri var. Tanıdığımız bir boks antrenörü de enkaz altında. Onun da kurtarılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Gönüllerin de şampiyonu oldular
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