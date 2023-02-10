Gönüllerin de şampiyonu oldular

Türk boksunun altın çocukları, sadece ringde değil ring dışında da büyüklüklerini gösterdi… Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli,Dünya şampiyonu ŞennurDemir ve kariyerinde iki AvrupaŞampiyonluğu olan Bilge KağanKanlı, yaşanan felâketin ardından soluğu depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta aldı. Sadece kendilerinin değil, boks camiasından arkadaşlarının da verdiği destekle afetzedelerin ihtiyacı olan malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştıran boksörler, buradaki çalışmaları da sosyal medya hesaplarından paylaşarak çağrıda bulundular. Depremi öğrenir öğrenmez ilk refleks olarak bu bölgeye yardım etmek istediğini söyleyen Busenaz Sürmeneli, "Hemenarkadaşlarımla organize oldukve yola çıktık. Özellikle soğuktasokakta mahsur kalan insanlarayiyecek-içecek, battaniye getirmeyiamaçladık. Ben Trabzonluyum.Ailem güvende ama bu arkadaşlarımındepremden etkilenen ailelerivar. Tanıdığımız bir boksantrenörü de enkaz altında. Onunda kurtarılmasını bekliyoruz" diye konuştu.