Haber turu

UEFA'dan depremzedeler için anlamlı hareket
UEFA, gelecek haftaki maçlarda saygı duruşu yapılmasını kararlaştırdı. UEFA ve UEFA Çocuk Vakfı'nın, yıkıcı depremin mağdurlarına yardım için ilk etapta TFF'ye 150 bin, afet bölgesindeki ikisivil toplum kuruluşuna da 50 bin Euro yardımda bulunduğu kaydedildi. Haziran ayında İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde de çeşitli etkinlikler organize edilecek ve ek bağışlar toplanacak
Messi, Neymar ve Mbappe formaları satışta
Depremzedelere yardım için yıldız futbolcuların imzalı formalarını açık artırmaya çıkaran milli futbolcumuz Merih Demiral, üç isimden daha destek aldı. Merih, Paris Saint-Germain'in Arjantin'le Dünya Kupasıkaldıran şampiyon futbolcusu LionelMessi ile birlikte Brezilyalı Neymar ve Fransız Mbappe'nin de formalarının satışta olduğunu duyurdu.
Yunanistan'da atılan her sayı için 10 Euro
Yunanistan Basketbol Ligi, depremzedeler için alkışlanacak bir harekete imza attı. Yapılan açıklamada, 16. hafta maçları öncesinde deprem felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi. Ayrıca maçlarda atılacak her sayı için10 Euro bağışta bulunulacağı ve toplanan yardımın Türkiye'deki depremzedelere gönderileceği belirtildi. Lig yönetiminin de ayrıca bağışta bulunacağı bilgisi paylaşıldı
Yardıma giderken kalp krizi geçirdi
TRABZONSPOR kulübü acı haberi paylaştı. İstanbul'da toplanan yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için yola çıkan Nihat Çakıroğlu'nun direksiyonbaşında kalp krizi geçirerek vefatettiği açıklandı. Karadeniz kulübü, yardıma koşarken hayatını kaybeden Trabzonlu Çakıroğlu için taziye mesajı yayınladı.
Pancu'nun eldivenlerineKocadağ'dan 500 bin TL
BEŞIKTAŞ'IN eski futbolcusu Daniel Pancu da deprem felaketinin ardından harekete geçmiş ve siyah-beyazlılarda forma giydiği dönemde Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında kaleye geçince kullandığı eldivenleri açık artırmaya çıkarmıştı. Geliri depremzedelere bağışlanacak olan Pancu'nun eldivenlerini Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 500 bin TL'ye aldı. Kocadağ'ın aldığı eldivenler, Beşiktaş Kulübü'nünVodafone Park'ta yeralan müzesinde sergilenecek.
Sakarya ve Kocaeliyardım maçı oynayacak
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakaryaspor ile Kocaelispor, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım için hazırlık maçı oynayacak. İki kulüp sosyal medya hesaplarından "Aynı renklere gönül verdik, aynıacıları yaşadık, şimdi ise yaraları birliktesaracağız" mesajıyla yaptığı duyuruda karşılaşmanın tarihi ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde bildirileceği kaydedildi.
Kuntz, depremzedeleriçin kasiyerlik yapacak
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, depremzedeler yararına bugün ülkesi Almanya'nın en büyük süper market zincirinin bir şubesinde TSİ 12.00-13.00 arasında kasiyerlik yapacak. Alman çalıştırıcının bulunduğu süre içerisinde marketin tüm kasalarının açık tutulacağı ve elde edilecek gelirin,depremzedelerinyaralarını sarmaküzere AFAD'abağışlanacağı bildirildi.
Premier Lig'den23 milyon TL yardım
ÜLKEMIZI yasa boğan depremin ardından bir destek de İngiltere'den geldi. Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de binlerce kişinin ölümüne yol açan depremden dolayı üzüntü yaşanıldığı bildirilerek depremzedeler için 1 milyon Sterlin (22.8 milyon TL) bağışta bulunulacağı duyuruldu. Ayrıca bu hafta ligde oynanacak maçlarda futbolcuların sahaya siyah kol bandı ile çıkacağı vurgulandı
Voleybolculardankötü haber geldi
KKTC Gazimağusa Türk Maarif Koleji Kız ve Erkek Voleybol Takımı, turnuva için geldikleri Adıyaman'da depreme yakalanmış ve kaldıkları otel çökmüştü. 39 kişilik ekipten deprem anında sadece 4 kişi kurtulmuştu. Yapılan çalışmalar sürerken şu ana kadar 16 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Öte yandan Hatayspor, kadın futbol takımının 2008 doğumlu oyuncusu Verda Demetgül'ün depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Güreş federasyonu ise Eray Şimşek, Halil İbrahimErdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı veAhmet Durman'ın vefat ettiğini bildirdi. Cimnastik federasyonundan da kötü haber geldi. Artistik cimnastik antrenörlerinden Fatma Özbaytemur'un, Adıyaman'da yaşamını yitirdiği duyuruldu.