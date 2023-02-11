Haber turu

UEFA, gelecek haftaki maçlarda saygı duruşu yapılmasını kararlaştırdı. UEFA ve UEFA Çocuk Vakfı'nın, yıkıcı depremin mağdurlarına yardım için ilk etaptayardımda bulunduğu kaydedildi. Haziran ayında İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde de çeşitli etkinlikler organize edilecek ve ek bağışlar toplanacakDepremzedelere yardım için yıldız futbolcuların imzalı formalarını açık artırmaya çıkaran milli futbolcumuz Merih Demiral, üç isimden daha destek aldı. Merih,ile birlikte Brezilyalı Neymar ve Fransız Mbappe'nin de formalarının satışta olduğunu duyurdu.Yunanistan Basketbol Ligi, depremzedeler için alkışlanacak bir harekete imza attı. Yapılan açıklamada, 16. hafta maçları öncesinde deprem felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi. Ayrıcave toplanan yardımın Türkiye'deki depremzedelere gönderileceği belirtildi. Lig yönetiminin de ayrıca bağışta bulunacağı bilgisi paylaşıldıTRABZONSPOR kulübü acı haberi paylaştı. İstanbul'da toplanan yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için yola çıkanKaradeniz kulübü, yardıma koşarken hayatını kaybeden Trabzonlu Çakıroğlu için taziye mesajı yayınladı.BEŞIKTAŞ'IN eski futbolcusu Daniel Pancu da deprem felaketinin ardından harekete geçmiş ve siyah-beyazlılarda forma giydiği dönemde Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında kaleye geçince kullandığı eldivenleri açık artırmaya çıkarmıştı. Geliri depremzedelere bağışlanacak olan Pancu'nun eldivenlerini Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 500 bin TL'ye aldı. Kocadağ'ın aldığı eldivenler,17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakaryaspor ile Kocaelispor, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım için hazırlık maçı oynayacak. İki kulüp sosyal medya hesaplarındanmesajıyla yaptığı duyuruda karşılaşmanın tarihi ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde bildirileceği kaydedildi.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, depremzedeler yararına bugün ülkesi Almanya'nın en büyük süper market zincirinin bir şubesinde TSİ 12.00-13.00 arasında kasiyerlik yapacak. Alman çalıştırıcının bulunduğu süre içerisinde marketin tüm kasalarının açık tutulacağı vebildirildi.ÜLKEMIZI yasa boğan depremin ardından bir destek de İngiltere'den geldi. Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de binlerce kişinin ölümüne yol açan depremden dolayı üzüntü yaşanıldığı bildirilerek depremzedeler için(22.8 milyon TL) bağışta bulunulacağı duyuruldu. Ayrıca bu hafta ligde oynanacak maçlarda futbolcuların sahaya siyah kol bandı ile çıkacağı vurgulandıKKTC Gazimağusa Türk Maarif Koleji Kız ve Erkek Voleybol Takımı, turnuva için geldikleri Adıyaman'da depreme yakalanmış ve kaldıkları otel çökmüştü. 39 kişilik ekipten deprem anında sadece 4 kişi kurtulmuştu. Yapılan çalışmalar sürerken şu ana kadar 16 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Öte yandan Hatayspor, kadın futbol takımının 2008 doğumlu oyuncusu Verda Demetgül'ün depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Güreş federasyonu isevefat ettiğini bildirdi. Cimnastik federasyonundan da kötü haber geldi. Artistik cimnastik antrenörlerinden'un, Adıyaman'da yaşamını yitirdiği duyuruldu.