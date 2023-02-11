Türkler iyilikte yarış halinde!

ngiliz gazetesi Daily Mail, 10 ilimizi vuran depremin ardından İstanbul'a bir ekip yollayarak yaşananları okuyucularına aktardı.belirten gazetede, "Kulüpler tek yumruk oldu. İyilikte yarış halindeler. F.Bahçe'de battaniye ve bebek kıyafetlerinin kamyonlara yüklenmesine yardım edenler arasında, eski Leeds oyuncusu Alioski de yer aldı. G.Saray tırlar dolusu erzak ve portatif tuvalet gönderdi. Andrea Pirlo yardım çalışmalarında bizzat görev aldı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Pirlo'nun "sözlerine yer verildi.Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği ile gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. 1. Lig'in de 3-4 Mart tarihlerinde başlayacağını belirten Büyükekşi,söyledi. Başkan Büyükekşi, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmek istediğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda mutabık kaldık. Adanaspor da çekilmek istiyor, bize yazılı olarak iletecekler. Sonrasında karar vereceğiz. Ligden çekilme kararı alan takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olmaları şartıylaBu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde yer alacaklar."