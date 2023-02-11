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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Türkler iyilikte yarış halinde!

BERKAY TURAN
Türkler iyilikte yarış halinde!

Türkiye’nin en büyük şehrine bir ekip yollayıp nabzını tutan İngiliz gazetesi; futbol kulüplerinin oluşturdukları depremzedelere destek merkezlerinde tüm şehrin seferber olduğunu vurguladı

İngiliz gazetesi Daily Mail, 10 ilimizi vuran depremin ardından İstanbul'a bir ekip yollayarak yaşananları okuyucularına aktardı. İstanbul genelinde futbolun bir yardım merkezi haline geldiğini belirten gazetede, "Kulüpler tek yumruk oldu. İyilikte yarış halindeler. F.Bahçe'de battaniye ve bebek kıyafetlerinin kamyonlara yüklenmesine yardım edenler arasında, eski Leeds oyuncusu Alioski de yer aldı. G.Saray tırlar dolusu erzak ve portatif tuvalet gönderdi. Andrea Pirlo yardım çalışmalarında bizzat görev aldı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Pirlo'nun "Herkes için çok üzgünüm. Umarım bu büyük trajedinin üstesinden gelmelerine yardımcı olacak bir katkıda bulunabiliriz" sözlerine yer verildi.

MALATYA ÇEKILDI ADANASPOR SIRADA
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği ile gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. 1. Lig'in de 3-4 Mart tarihlerinde başlayacağını belirten Büyükekşi, Eyüpspor'un erteleme maçının ise bu tarihin birkaç gün öncesine çekileceğini söyledi. Başkan Büyükekşi, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmek istediğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda mutabık kaldık. Adanaspor da çekilmek istiyor, bize yazılı olarak iletecekler. Sonrasında karar vereceğiz. Ligden çekilme kararı alan takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olmaları şartıyla Süper Lig ve 1. Lig'deki takımlara transferleri halinde +1 olarak oynamaları için izin vereceğiz. Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde yer alacaklar."

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