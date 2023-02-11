Türkler iyilikte yarış halinde!

Türkiye’nin en büyük şehrine bir ekip yollayıp nabzını tutan İngiliz gazetesi; futbol kulüplerinin oluşturdukları depremzedelere destek merkezlerinde tüm şehrin seferber olduğunu vurguladı
İngiliz gazetesi Daily Mail, 10 ilimizi vuran depremin ardından İstanbul'a bir ekip yollayarak yaşananları okuyucularına aktardı. İstanbul genelinde futbolun biryardım merkezi haline geldiğini belirten gazetede, "Kulüpler tek yumruk oldu. İyilikte yarış halindeler. F.Bahçe'de battaniye ve bebek kıyafetlerinin kamyonlara yüklenmesine yardım edenler arasında, eski Leeds oyuncusu Alioski de yer aldı. G.Saray tırlar dolusu erzak ve portatif tuvalet gönderdi. Andrea Pirlo yardım çalışmalarında bizzat görev aldı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Pirlo'nun "Herkesiçin çok üzgünüm. Umarım bu büyük trajedininüstesinden gelmelerine yardımcı olacakbir katkıda bulunabiliriz" sözlerine yer verildi.
MALATYA ÇEKILDI ADANASPOR SIRADA TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği ile gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. 1. Lig'in de 3-4 Mart tarihlerinde başlayacağını belirten Büyükekşi, Eyüpspor'un ertelememaçının ise bu tarihin birkaç günöncesine çekileceğini söyledi. Başkan Büyükekşi, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmek istediğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda mutabık kaldık. Adanaspor da çekilmek istiyor, bize yazılı olarak iletecekler. Sonrasında karar vereceğiz. Ligden çekilme kararı alan takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olmaları şartıyla Süper Lig ve 1. Lig'deki takımlaratransferleri halinde +1 olarak oynamalarıiçin izin vereceğiz. Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde yer alacaklar."