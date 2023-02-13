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Giriş Tarihi: 13.2.2023

Dünya kenetlendi

Dünya kenetlendi

Yurt dışındaki Türk sporcularımızın öncülük ettiği yardım kampanyaları devam ediyor. Tenis efsanesi Rafael Nadal da yardım maçına çıkma kararı aldı

ABD

NBA'deki oyuncularımızdan Alperen Şengün, kendisi, Jalen Green, Hakeem Olajuwon ve Jabari Smith gibi yıldızların da katkısı ile imzalı formaları satışa çıkardı.




FRANSA

Merih Demiral, diğer yıldızlardan sonra Real Madrid'li Benzema'nın imzalı forma desteğini açıkladı. PSG'li Messi ayrıca sosyal medya hesabından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

İSPANYA

Tenis efsanesi Rafael Nadal Türkiye'deki depremzedeler için yardım maçına çıkacak. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in ardından Atletico Madrid ve Sevilla da yardım hazırlığını sürdürüyor.




BREZİLYA

F.Bahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, şu anda başında bulunduğu Flamengo yönetimi ve futbolcuları ile birlikte toplam 30 Milyon TL bağış yaptı. Portekizli teknik adam ve oyuncuları Flamengo'nun dün attığı 4 gole de sevinmedi.

JAPONYA

G.Saraylı eski oyuncu Nagatomo ile Sanfrecce Hiroshima yardımcı antrenörü Serhat Umar ve ekibi, depremzedelerin yaralarını sarmak yardım başlattı




BELÇİKA

Belçika Pro Lig ekibi KVC Westerlo, Gent ile 3-3 biten maç öncesinde "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişörtler ile sahaya çıktı.

İNGİLTERE

Championship ekibi Hull City'nin oyuncuları Stoke City mücadelesi öncesinde Türk Bayrağı açtı. Arsenalli oyuncular siyah bantla maça çıktı.

ALMANYA

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Bochum'u 3-0 yendiği maçtan önce 75 bin kişi saygı duruşunda bulundu.

HOLLANDA

Burak Yılmaz dün Fortuna Sittard'ın maçı öncesinde yapılan saygı duruşunda gözyaşlarına hakim olamadı. Maç sonunda ise duygularını şöyle paylaştı: "Volkan Demirel'in sesini duyunca çok kötü oldum. Elimden ne gelirse yapacağım" dedi.
Dünyaca ünlü Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop: "Bir sporcu olarak Türk halkı ile ilgili inanılmaz güzel hikayelerim var. Bu trajedi hepimiz için bir testtir. Uluslararası herkesin bir araya gelmesi insanlık için çok önemli."
AZ Alkmaar'ın futbolcusu Jordy Clasie kendisinden formasını isteyen minik hayranına şöyle seslendi: "Bu formaları Türkiye için açık artırmada satarak deprem yardımı yapacağız. Sana veremem ama montumu verebilirim."

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