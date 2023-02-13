Dünya kenetlendi

NBA'deki oyuncularımızdan Alperen Şengün, kendisi,gibi yıldızların da katkısı ile imzalı formaları satışa çıkardı.Merih Demiral, diğer yıldızlardan sonra Real Madrid'liimzalı forma desteğini açıkladı.Tenis efsanesiİspanya La Liga ekiplerindenReal Madrid'in ardından Atletico Madrid ve Sevillada yardım hazırlığını sürdürüyor.F.Bahçe'nin eski hocasışu anda başında bulunduğu Flamengoyönetimi ve futbolcuları ile birlikte toplambağış yaptı. Portekizli teknik adam ve oyuncularıFlamengo'nun dün attığı 4 gole de sevinmedi.G.Saraylı eski oyuncuile Sanfrecce Hiroshima yardımcı antrenörü Serhat Umar ve ekibi, depremzedelerin yaralarını sarmak yardım başlattıBelçika Pro Lig ekibi KVC Westerlo, Gent ile 3-3 biten maç öncesindeyazılı tişörtler ile sahaya çıktı.Championship ekibioyuncuları Stoke City mücadelesi öncesinde Türk Bayrağı açtı. Arsenalli oyuncular siyah bantla maça çıktı.Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Bochum'u 3-0 yendiği maçtan öncedünmaçı öncesindeyapılan saygı duruşunda gözyaşlarınahakim olamadı. Maç sonunda ise duygularınışöyle paylaştı: "Volkan Demirel'in sesiniduyunca çok kötü oldum. Elimden negelirse yapacağım" dedi."Bir sporcu olarakTürk halkı ile ilgili inanılmaz güzel hikayelerimvar. Bu trajedi hepimiz için bir testtir.Uluslararası herkesin bir araya gelmesiinsanlık için çok önemli."kendisinden formasını isteyen minikhayranına şöyle seslendi: "Bu formalarıTürkiye için açık artırmada satarak depremyardımı yapacağız. Sana verememama montumu verebilirim."