Dünya kenetlendi

Yurt dışındaki Türk sporcularımızın öncülük ettiği yardım kampanyaları devam ediyor. Tenis efsanesi Rafael Nadal da yardım maçına çıkma kararı aldı
ABD
NBA'deki oyuncularımızdan Alperen Şengün, kendisi, Jalen Green, Hakeem Olajuwon veJabari Smith gibi yıldızların da katkısı ile imzalı formaları satışa çıkardı.
FRANSA
Merih Demiral, diğer yıldızlardan sonra Real Madrid'li Benzema'nın imzalı forma desteğini açıkladı. PSG'li Messi ayrıca sosyal medya hesabındandepremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
İSPANYA
Tenis efsanesi Rafael NadalTürkiye'deki depremzedeler için yardımmaçına çıkacak. İspanya La Liga ekiplerindenReal Madrid'in ardından Atletico Madrid ve Sevillada yardım hazırlığını sürdürüyor.
BREZİLYA
F.Bahçe'nin eski hocası Vitor Pereira,şu anda başında bulunduğu Flamengoyönetimi ve futbolcuları ile birlikte toplam 30 MilyonTL bağış yaptı. Portekizli teknik adam ve oyuncularıFlamengo'nun dün attığı 4 gole de sevinmedi.
JAPONYA
G.Saraylı eski oyuncu Nagatomo ile Sanfrecce Hiroshima yardımcı antrenörü Serhat Umar ve ekibi, depremzedelerin yaralarını sarmak yardım başlattı
BELÇİKA
Belçika Pro Lig ekibi KVC Westerlo, Gent ile 3-3 biten maç öncesinde "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişörtler ile sahaya çıktı.
İNGİLTERE
Championship ekibi Hull City'nin oyuncuları Stoke City mücadelesi öncesinde Türk Bayrağı açtı. Arsenalli oyuncular siyah bantla maça çıktı.
ALMANYA
Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Bochum'u 3-0 yendiği maçtan önce 75 binkişi saygı duruşunda bulundu.
HOLLANDA
Burak Yılmaz dün FortunaSittard'ın maçı öncesindeyapılan saygı duruşunda gözyaşlarınahakim olamadı. Maç sonunda ise duygularınışöyle paylaştı: "Volkan Demirel'in sesiniduyunca çok kötü oldum. Elimden negelirse yapacağım" dedi. Dünyaca ünlü Hollandalı tenisçiMatwe Middelkoop: "Bir sporcu olarakTürk halkı ile ilgili inanılmaz güzel hikayelerimvar. Bu trajedi hepimiz için bir testtir.Uluslararası herkesin bir araya gelmesiinsanlık için çok önemli." AZ Alkmaar'ın futbolcusu Jordy Clasiekendisinden formasını isteyen minikhayranına şöyle seslendi: "Bu formalarıTürkiye için açık artırmada satarak depremyardımı yapacağız. Sana verememama montumu verebilirim."