Deprem bölgesine giden Rıza Kayaalp SABAH Spor'a konuştu: "İnsanlar yardım beklerken evde oturamadım"



"SEN, BEN YOK, HERKES BİR OLMALI"

"Burada herkes elinden geleni yapıyor. Bu büyük bir yıkım. Ulaşılamayanlar olabilir ama gerçekten insanlar canla başla çalışıyorlar. Artık destek ve birlik zamanı... O, sen, ben değil, tüm yardım kuruluşlarının el ele vermesi lazım. Bizi görmek diğer gönüllülere moral oluyor. 'Abi sen de mi buradasın' diyorlar, birbirimizden güç alıyoruz."