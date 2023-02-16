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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:26

Carlos Alcaraz kortlara galibiyetle döndü

AA
Carlos Alcaraz kortlara galibiyetle döndü

Sakatlığının ardından bu yıl korta Arjantin Açık turnuvasıyla dönen İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ilk maçını kazandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvasına katılan 19 yaşındaki tenisçi, iki saat süren mücadelenin ardından Sırp Dusan Lajovic'i 6-2, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından duygularını dile getiren Alcaraz, "Yeniden kazanmak harika bir his. Bir turnuvaya veya maça çıkmayalı uzun zaman olmuştu. Sadece iyileşmeyi bekledim. Bu yıl ilk galibiyetime ulaştığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon biri grand slam olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan ve gösterdiği üstün performansla dünya sıralamasında zirveye kadar yükselen Alcaraz, kasım ayında yaşadığı sakatlığın ardından kortlardan uzak kalmıştı. Sırp Novak Djokovic'in, sezonun ilk grand slami Avustralya Açık'ı kazanarak dünya sıralamasında zirveye çıkmasıyla Alcaraz, ikinci basamağa düşmüştü.

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Carlos Alcaraz kortlara galibiyetle döndü
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