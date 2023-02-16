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Giriş Tarihi: 16.2.2023 14:13

Eski milli kürekçi Sema Arzu Lermi Doğanhan, hayatını kaybetti

AA
Eski milli kürekçi Sema Arzu Lermi Doğanhan, hayatını kaybetti

Türkiye Kürek Federasyonu, eski milli sporculardan Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, İzmir'in Foça ilçesinde Reha Necla Midilli Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan 51 yaşındaki Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizin eski milli sporcularından Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak Sema Arzu Lermi Doğanhan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın yarın Foça Fatih Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'a götürülerek defnedileceği belirtildi. Eski milli sporcu Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın vefatına ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Eski milli kürekçi Sema Arzu Lermi Doğanhan, hayatını kaybetti
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