Gönüllerin şampiyonları

Deprem felaketinin yaraları dört koldan sarılırken,kampanyasına spor dünyası da katkı verdi. Futbolun '4 Büyükleri' olarak anılan kulüplerin başkanları ile futbolcuları canlı yayında telefon başına geçerek, bağış topladı.vatandaşların yaptıkları bağışları ekran başındaki izleyicilerle paylaştı.da canlı yayına stüdyodankatıldı, telefonla yardım topladı.yayına bağlanıp bağışyaptı. Bosna Hersekli yıldız, açıklamalarıylaizleyenleri duygulandırdı:Bosna Hersek'te herkes yardım topluyor.bağışlamak istiyorum."Canlı yayına bağlananTFF olarak ilk gün 20 milyon lira yardımdabulunduklarını ifade edip,ifadelerini kullandı.bağışyaparken, takımın teknik direktörükulüp adına, eskikendi adına 10 milyon lira,1'er milyon lira bağışta bulundu.500 bin lira,3 milyonlira,200 bin lira bağışta bulundu.250 milyon TL'lik yardımdabulunduğunu açıkladı.Altur Turizmadına 5 milyon lira, kızı ve vefat edentorunu Batuhan Bostancı adına da 2 milyonlira yardımda bulundu.yayına telefonlabağlanarak 1 milyon lira bağış yaptı.ile uzaklardan Türkiye'ninyanında oldu.da 15 milyonlira bağış yaptığı duyuruldu.Tüm ulusal ve yerel televizyonlarda aynı anda canlı yayınlanan programın katılımcılarından sanatçı Ercan Saatçi, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'de forma giyerken kendisine hediye ettiği imzalı formayı açık artırmaya çıkardı. Formayı Atv'de yaptığı programlarla büyük beğeni toplayan Esra Erol'un eşi Ali Özbir, 300 bin TL'ye satın aldı.