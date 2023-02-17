Gönüllerin şampiyonları

Depremin ilk gününden bu yana afet bölgesine tır gönderen, maddi ve manevi tüm yardımı yapan spor dünyası canlı yayında bir kez daha büyüklüğünü gösterdi
Deprem felaketinin yaraları dört koldan sarılırken, ulusal, bölgeselve yerel TV ile radyo kanallarınıortak yayında buluşturan 'TürkiyeTek Yürek' kampanyasına spor dünyası da katkı verdi. Futbolun '4 Büyükleri' olarak anılan kulüplerin başkanları ile futbolcuları canlı yayında telefon başına geçerek, bağış topladı. Fenerbahçe BaşkanıAli Koç, Galatasaray Başkanı DursunÖzbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebive Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu, vatandaşların yaptıkları bağışları ekran başındaki izleyicilerle paylaştı.
VİSCA: TÜRKİYE BENİM ÜLKEMİ YALNIZ BIRAKMADI Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, Galatasaray'danKerem Aktürkoğlu ve Beşiktaş'tanCenk Tosun da canlı yayına stüdyodankatıldı, telefonla yardım topladı. TrabzonsporluEdin Visca yayına bağlanıp bağışyaptı. Bosna Hersekli yıldız, açıklamalarıylaizleyenleri duygulandırdı: "Türkiye'nin başısağ olsun. Geçmişte ülkemde de benzer sorunlaryaşadık. Türkiye o dönemde bizi yalnızbırakmadı. Hiçbir zaman unutmayacağız.Bosna Hersek'te herkes yardım topluyor.Ben de 100 bin Euro bağışlamak istiyorum."
TFF BAŞKANI ŞAHSİ OLARAK1 MİLYON TL BAĞIŞLADI
Canlı yayına bağlanan Türkiye FutbolFederasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,TFF olarak ilk gün 20 milyon lira yardımdabulunduklarını ifade edip, "Kulüplerimizletopladığımızın üzerine 50 milyon lirailave ettik ve konteyner kent yapıyoruz.Amatör futbolcular, aralarında topladıkları200 bin lirayı bağışlıyor. Şahsi olarak 10tır gönderdik. Ben de şahsım adına 1 milyonlira bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.
EMRE BELÖZOĞLU 1 YILLIK MAAŞI İLE KATKI VERDİ Başakşehir Kulübü Başkanı GökselGümüşdağ, kulübü adına 2 milyon lira bağışyaparken, takımın teknik direktörü EmreBelözoğlu'nun bu yılki tüm maaşını verdiği(1.2 milyon Euro) belirtildi. AnkaragücüBaşkanı Faruk Koca kulüp adına, eskiÇaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartalkendi adına 10 milyon lira, Sarıyer BaşkanıSaffet Akkoyun ve Manisa FK BaşkanıMevlüt Aktan 1'er milyon lira bağışta bulundu.Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu500 bin lira, Karaman FK 3 milyonlira, Bölgesel Amatör Lig ekibi Adana 1954FK 200 bin lira bağışta bulundu.
K.MAKEDONYA EKİBİNDEN 1 MİLYON 453 BİN TL Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan VekiliErden Timur 250 milyon TL'lik yardımdabulunduğunu açıkladı. Galatasaraylı eskiyönetici Abdurrahim Albayrak, Altur Turizmadına 5 milyon lira, kızı ve vefat edentorunu Batuhan Bostancı adına da 2 milyonlira yardımda bulundu. Eski Gençlikve Spor Bakanı Suat Kılıç yayına telefonlabağlanarak 1 milyon lira bağış yaptı. KuzeyMakedonya'nın Gostivar kulübü ise 1milyon 453 bin lira ile uzaklardan Türkiye'ninyanında oldu. Türkiye Jokey KulübüBaşkanı Serdal Adalı'nın da 15 milyonlira bağış yaptığı duyuruldu.
VOLKAN DEMİREL'IN FORMASINA 300 BİN TL
Tüm ulusal ve yerel televizyonlarda aynı anda canlı yayınlanan programın katılımcılarından sanatçı Ercan Saatçi, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'de forma giyerken kendisine hediye ettiği imzalı formayı açık artırmaya çıkardı. Formayı Atv'de yaptığı programlarla büyük beğeni toplayan Esra Erol'un eşi Ali Özbir, 300 bin TL'ye satın aldı.