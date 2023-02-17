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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Gönüllerin şampiyonları

Gönüllerin şampiyonları

Depremin ilk gününden bu yana afet bölgesine tır gönderen, maddi ve manevi tüm yardımı yapan spor dünyası canlı yayında bir kez daha büyüklüğünü gösterdi

Deprem felaketinin yaraları dört koldan sarılırken, ulusal, bölgesel ve yerel TV ile radyo kanallarını ortak yayında buluşturan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına spor dünyası da katkı verdi. Futbolun '4 Büyükleri' olarak anılan kulüplerin başkanları ile futbolcuları canlı yayında telefon başına geçerek, bağış topladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu, vatandaşların yaptıkları bağışları ekran başındaki izleyicilerle paylaştı.

VİSCA: TÜRKİYE BENİM ÜLKEMİ YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Beşiktaş'tan Cenk Tosun da canlı yayına stüdyodan katıldı, telefonla yardım topladı. Trabzonsporlu Edin Visca yayına bağlanıp bağış yaptı. Bosna Hersekli yıldız, açıklamalarıyla izleyenleri duygulandırdı: "Türkiye'nin başı sağ olsun. Geçmişte ülkemde de benzer sorunlar yaşadık. Türkiye o dönemde bizi yalnız bırakmadı. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bosna Hersek'te herkes yardım topluyor. Ben de 100 bin Euro bağışlamak istiyorum."




TFF BAŞKANI ŞAHSİ OLARAK1 MİLYON TL BAĞIŞLADI
Canlı yayına bağlanan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF olarak ilk gün 20 milyon lira yardımda bulunduklarını ifade edip, "Kulüplerimizle topladığımızın üzerine 50 milyon lira ilave ettik ve konteyner kent yapıyoruz. Amatör futbolcular, aralarında topladıkları 200 bin lirayı bağışlıyor. Şahsi olarak 10 tır gönderdik. Ben de şahsım adına 1 milyon lira bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU 1 YILLIK MAAŞI İLE KATKI VERDİ
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübü adına 2 milyon lira bağış yaparken, takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun bu yılki tüm maaşını verdiği (1.2 milyon Euro) belirtildi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kulüp adına, eski Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal kendi adına 10 milyon lira, Sarıyer Başkanı Saffet Akkoyun ve Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan 1'er milyon lira bağışta bulundu. Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu 500 bin lira, Karaman FK 3 milyon lira, Bölgesel Amatör Lig ekibi Adana 1954 FK 200 bin lira bağışta bulundu.



K.MAKEDONYA EKİBİNDEN 1 MİLYON 453 BİN TL
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur 250 milyon TL'lik yardımda bulunduğunu açıkladı. Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, Altur Turizm adına 5 milyon lira, kızı ve vefat eden torunu Batuhan Bostancı adına da 2 milyon lira yardımda bulundu. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç yayına telefonla bağlanarak 1 milyon lira bağış yaptı. Kuzey Makedonya'nın Gostivar kulübü ise 1 milyon 453 bin lira ile uzaklardan Türkiye'nin yanında oldu. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın da 15 milyon lira bağış yaptığı duyuruldu.

VOLKAN DEMİREL'IN FORMASINA 300 BİN TL
Tüm ulusal ve yerel televizyonlarda aynı anda canlı yayınlanan programın katılımcılarından sanatçı Ercan Saatçi, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'de forma giyerken kendisine hediye ettiği imzalı formayı açık artırmaya çıkardı. Formayı Atv'de yaptığı programlarla büyük beğeni toplayan Esra Erol'un eşi Ali Özbir, 300 bin TL'ye satın aldı.

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