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Giriş Tarihi: 20.2.2023 16:50

Novak Djokovic, Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu

AA
Novak Djokovic, Steffi Graf’ın rekoruna ortak oldu

Sırp tenisçi Novak Djokovic, erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye çıkararak Alman raket Steffi Graf'a ait rekoru egale etti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), erkeklerde yeni haftanın klasmanını açıkladı. Avustralya Açık dahil bu sezon teklerde 2 turnuva kazanan Djokovic, 7070 puanla İspanyol Carlos Alcaraz'ın (6480) önünde liderliğini sürdürdü.

Elde ettiği 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Rafael Nadal ile paylaşan Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye yükseltti.

35 yaşındaki Djokovic böylece tenis oynadığı 1982-1999 yılları arasında 377 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Steffi Graf'a ait rekoru yakaladı.

Dünya 1 numarası unvanını en uzun süre taşıyan tenisçiler listesinde Graf ve Djokovic'i, Martina Navratilova (332 hafta), Serena Williams (319), Roger Federer (310) takip ediyor.

Erkekler dünya sıralaması 1973'ten bu yana ATP, kadınlar dünya sıralaması ise 1975'ten beri Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirleniyor.

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Novak Djokovic, Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu
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