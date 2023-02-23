Haber hattı

HATAY'DA Christian Atsu'nun da vefat ettiği sitede enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, İzmir'de toprağa verildi.Cenazeye Savut'un ailesi ve akrabalarının yanı sıra Volkan Demirel, Serkan Özbalta, Mehmet Altıparmak, Turgay Altay, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, futbolcular ve arkadaşları katıldı. Namazın ardından Savut'un cenazesinin başına gelen annesi Sema Savut, oğluna hakkını helal ettiğini söyleyerek vedalaştı. 48 yaşında vefat eden Taner Savut; Alanyaspor, Manisa FK ve Hatayspor'da sportif direktör olarak görev aldı.TÜRKİYE'Yİ yasa boğan asrın felaketinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu, depremden etkilenen şehirlerde bulunan 8 kulübün ligden çekilme taleplerinin onaylandığını açıkladı. İşte o kulüpler:Malatya Büyükşehir Belediyespor (Erkekler 2. Lig), Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Spor Kulübü (Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig), Gaziantep Merinos Gençlik ve Spor (Kadınlar 1. Lig), Hatay Üzümdalı Gençlik ve Spor (Erkekler 2. Lig), Hatay Voleybol Gençlik ve Spor, (Kadınlar 2. Lig), Hatay Yeşilkent Spor (Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig), Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Kadınlar 2. Lig.)FENERBAHÇE Beko, asrın felaketi nedeniyle depremden etkilenen vatandaşlarımız için Partizan maçı öncesi bir karar aldı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün THY EuroLeague'deki Partizan maçına siyah formayla çıkacaklarını duyurdu.tanıtan Kanarya, sosyal medya hesabındanifadelerini kullandı.HATAY'IN Antakya ilçesinde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu'nun ülkesi Gana'da büyük üzüntü yaşanıyor. 31 yaşında vefat eden oyuncunun ailesi, taziyeleri kabul ederken eski takım arkadaşları, Gana Futbol Federasyonu, milli takım oyuncuları ve Atsu'nun yakınlarının yanı sıra eski Fenerbahçeli oyuncu Stephen Appiah da taziye evine giderek bu büyük acıya ortak oldu.Futbolcunun cenazesi devlet töreni ile toprağa verilecek.