Haber hattı

Taner Savut sonyolculuğuna uğurlandı
HATAY'DA Christian Atsu'nun da vefat ettiği sitede enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, İzmir'de toprağa verildi. İlahiyat FakültesiHacı Fatma Tatari Camii'ndeikindi namazına müteakipkılınan cenaze namazınınardından Savut'un naaşıdefnedildi. Cenazeye Savut'un ailesi ve akrabalarının yanı sıra Volkan Demirel, Serkan Özbalta, Mehmet Altıparmak, Turgay Altay, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, futbolcular ve arkadaşları katıldı. Namazın ardından Savut'un cenazesinin başına gelen annesi Sema Savut, oğluna hakkını helal ettiğini söyleyerek vedalaştı. 48 yaşında vefat eden Taner Savut; Alanyaspor, Manisa FK ve Hatayspor'da sportif direktör olarak görev aldı.
Voleybolda 8 kulüp ligden çekildi
TÜRKİYE'Yİ yasa boğan asrın felaketinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu, depremden etkilenen şehirlerde bulunan 8 kulübün ligden çekilme taleplerinin onaylandığını açıkladı. İşte o kulüpler: HatayBüyükşehir Belediyesi GençlikSpor Kulübü (Axa SigortaEfeler Ligi), Malatya Büyükşehir Belediyespor (Erkekler 2. Lig), Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Spor Kulübü (Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig), Gaziantep Merinos Gençlik ve Spor (Kadınlar 1. Lig), Hatay Üzümdalı Gençlik ve Spor (Erkekler 2. Lig), Hatay Voleybol Gençlik ve Spor, (Kadınlar 2. Lig), Hatay Yeşilkent Spor (Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig), Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Kadınlar 2. Lig.)
F.Bahçe Beko'dan siyah forma
FENERBAHÇE Beko, asrın felaketi nedeniyle depremden etkilenen vatandaşlarımız için Partizan maçı öncesi bir karar aldı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün THY EuroLeague'deki Partizan maçına siyah formayla çıkacaklarını duyurdu. Saat 23.00'te Stark Arena'daoynanacak mücadelede giyileceksiyah formayı kaptan MelihMahmutoğlu'nun fotoğrafıyla tanıtan Kanarya, sosyal medya hesabından "Kalbimiz ve dualarımız deprembölgelerindeki vatandaşlarımızla" ifadelerini kullandı.
Appiah da acıya ortak oldu
HATAY'IN Antakya ilçesinde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu'nun ülkesi Gana'da büyük üzüntü yaşanıyor. 31 yaşında vefat eden oyuncunun ailesi, taziyeleri kabul ederken eski takım arkadaşları, Gana Futbol Federasyonu, milli takım oyuncuları ve Atsu'nun yakınlarının yanı sıra eski Fenerbahçeli oyuncu Stephen Appiah da taziye evine giderek bu büyük acıya ortak oldu. Appiah ayrıcataziye defterine üzüntüsü yazdı veimzaladı. Futbolcunun cenazesi devlet töreni ile toprağa verilecek.