Türkiye tarihinde bir ilk! Dünyanın gözü İstabul’da!

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası bugün İstanbul'un ev sahipliğinde başlayacak. Ataköy Atletizm Salonu'nda 5 Mart'a kadar devam edecek organizasyona, 47 ülkeden 292'si kadın olmak üzere 593 atlet katılacak. Daha önce 27 farklı Avrupa kentinde yapılan şampiyona, Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda şu ana kadar 8 madalyası bulunan Türkiye'yi organizasyonda 20 atlet temsil edecek. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek turnuvanın en kaliteli şampiyonalardan biri olacağını söyledi. Belarus ve Rusya savaş nedeniyle, İsrail ise sporcusu olmadığı için organizasyonda yer alamayacak. Geliri depremzedelere bağışlanacak şampiyonada dünya rekortmeni, olimpiyat ve dünya şampiyonu yıldız sporcular madalya için mücadele edecek.

"MORAL VE GURUR İÇİN YARIŞACAĞIZ"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, milli atletler Şilan Ayyıldız ve Ersu Şaşma dün basının karşısına çıktı. 1500 metrede yarışacak Şilan ile sırıkla yüksek atlamada mücadele edecek Ersu Şaşma, deprem felaketi sonrası zor günler geçiren ülkeye moral vermek ve gurur yaşatmak için piste çıkacaklarını söyledi. Hedefinin final olduğunu belirten Şilan, "Sadece madalya değil, 4.09.90 gibi bir derece ile Türkiye rekorunu da kırmak istiyorum" diye konuştu. Ersu ise "Depremde kaybettiğimiz bütün insanlar ve depremzedelerimiz için elçi olacağız. Güzel haberlerimizin onları motive edeceğine inanıyorum. Duplantis'in yokluğunda fırsat varken bunu değerlendirmek istiyorum" dedi.

İŞTE AY-YILDIZLI EKİBİMİZ



ERKEKLER

60 metre: Emre Zafer

Barnes, Kayhan Özer, Ertan

Özkan

60 metre engelli: Mikdat Sevler

Yüksek atlama: Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Üç adım atlama: Batuhan Çakır

Gülle atma: Alperen Karahan

4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir

KADINLAR

800 metre: Tuğba Toptaş

1500 metre: Şilan Ayyıldız

3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz



HERKES WARHOLM'Ü İZLEYECEK

27 yaşındaki Norveçli rekortmen atlet Karsten Warholm, İstanbul'da boy gösterecek isimlerden biri. Tokyo Olimpiyatları'nda 45.94'lük derecesiyle 400 metre engellide dünya rekoru kırmış, bu kategoride 2 dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

400 METREDE FEMKE BOL PİSTE ÇIKACAK

Geçen ay düzenlenen Ulusal Salon Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar 400 metrede 49.26 koşan Hollandalı atlet Femke Bol, İstanbul'a gelmeden önce 41 yıllık dünya rekorunu kırmıştı. 23 yaşındaki sporcu, 52.03 ile 400 metre engellide Avrupa rekorunu elinde bulunduruyor.



TENTOGLOU ALTIN İSTİYOR

Uzun atlamada son iki salon şampiyonasında altın madalyanın sahibi Yunan Miltiadis Tentoglou ile kadınlarda Alman Malaika Mihambo piste çıkacak. İki isim de Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönmüştü.



JACOBS 60 METREDE KOŞACAK

Tokyo 2020'de 100 metre erkekler ve 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan İtalyan atlet Lamont Marcell Jacobs, İstanbul'da 60 metrede unvanını korumak istiyor.



ORGANİZASYON REKOR KIRDI!

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, basın akreditasyonunun en fazla olduğu organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtip, "Şampiyona tam 60 ülkede canlı yayınlanacak. 5 ülke bizzat kendisi özel stüdyo kurarak tüm organizasyonu bire bir yayınlayacak" bilgisini verdi. Türkiye'de TRT Spor2 ve TRT Spor Yıldız canlı yayınla heyecanı ekranlara taşıyacak.



BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE

Türkiye Atletizm Federasyonu, depremin yaralarını sarmak adına bilet gelirlerini bağışlama kararı aldı. Başkan Fatih Çintimar, "1 milyon 200 bin TL'lik (dün itibariyle) bilet satışı var. Bu da Türkiye şartlarında bugüne kadar en iyi bilet sayısı. Bununla birlikte her bilet için Avrupa Atletizm Federasyonu 1 Euro bağış yapacak. Ayrıca her bilet alana defne fidanı verecektik. 10 ilimizde atletizme ait küçük de olsa fidanlık yapmak istiyoruz. Atletizm sahalarının etrafında bir atletizm fidanlığı yapmak için görüşme zinciri yaptık" diye konuştu. Ayrıca İstanbul'a gelen depremzedelerin yarışmaları seyretmeleri için bir bölüm de ayrılacak.



GÜNÜN PROGRAMI

19.00 Erkekler 800 metre (1. Tur )

19.05 Kadınlar yüksek atlama (Elemeler)

19.12 Erkekler gülle atma (Elemeler)

19.40 Kadınlar 800 metre (1. Tur)

19.53 Erkekler üç adım atlama (Elemeler)

20.30 Kadınlar 3 bin metre (1. Tur)

20.40 Kadınlar gülle atma (Elemeler)

21.05 Erkekler 1500 metre (1. Tur)