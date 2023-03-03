Fırtına gibi başladık

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü sporcularımız 3 final yaptı. 3000 metre elemelerinde milli atletilk seride 9.03.03 koşarak final biletini aldı.da 9.01.34 ile hedefe ulaştı. Erkekler üç adım atlamadailk hakkında hata yaptı. İkinci denemesinde 16,06 metrelik derece elde eden milli sporcumuz, üçüncü hakkında ise 16,20 metre ile adını finale yazdırdı.800 metrede ise Tuğba Toptaş, elemeleri geçemedi.