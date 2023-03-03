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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Fırtına gibi başladık

Fırtına gibi başladık
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü sporcularımız 3 final yaptı. 3000 metre elemelerinde milli atlet Emine Hatun Mechaal, ilk seride 9.03.03 koşarak final biletini aldı. Yasemin Can da 9.01.34 ile hedefe ulaştı. Erkekler üç adım atlamada Batuhan Çakır, ilk hakkında hata yaptı. İkinci denemesinde 16,06 metrelik derece elde eden milli sporcumuz, üçüncü hakkında ise 16,20 metre ile adını finale yazdırdı. Final müsabakaları bugün yapılacak. 800 metrede ise Tuğba Toptaş, elemeleri geçemedi.

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